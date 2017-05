Boy may ‘huling habilin’ sa dyowa at mga kapamilya pag namatay na

“NAGHUBAD” si Boy Abunda sa second day ng guesting niya sa Magandang Buhay. Ang TV host mismo ang nagsabi na naghubad siya sa show dahil sa mga bagong revelations niya.

Ni-reveal ni Kuya Boy sa pamamagitan nang pagharap sa isang salamin ang mga nais niyang sabihin to the people he loved the most. Ang “imaginary mirror” ay isa sa mga naging tatak ni Kuya Boy bilang talk show host.

Unang nagbigay ng kanyang mensahe si Kuya Boy para sa kanyang ina na si Nanay Lesing. Syempre, kapag nanay na ni Kuya Boy ang involved, asahan na ang pag-iyak niya.

Pangalawa, sa kanyang partner for more than three decades at PAGCOR executive na si Bong Quintana. Tahasang sinabi ni Kuya Boy na ayaw niyang mamatay before his partner dahil life will be definitely hard and painful without Bong.

Sa unang pagkakataon ay ni-reveal din ni Kuya Boy na kapag namatay siya, walang ibang pwedeng umangkin ng katawan niya kundi si Bong. Not even his own family can claim and bury his body.

Later nu’ng makausap namin si Kuya Boy sa kanyang dressing room, it’s a statement pala that he wanted to impart sa ating society. Wala raw kasing batas na nagsasaad na mag-partner with the same sex are given the rights to claim the body ng kanilang lover.

Kaya ‘yung mga LGBT members daw na mag-partner, kapag isa sa kanila ang namatay, ang pamilya nito ang nag-aasikaso at ibinibigay lahat ng karapatan sa katawan ng namatay na partner nila.

And speaking of mothers, halos magkasabay na naospital ang mga nanay nina Kuya Boy at Bong. Dumaan sa matinding karamdaman ang Nanay Lesing ni Kuya Boy kaya nagtagal sa St. Luke’s Global for almost a month. Sa mga panahong ito, halos araw-araw ay nasa ospital din si Kuya Boy sa tabi ng kanyang ina.

Nakiusap siya sa executive producers ng kanyang mga show sa ABS-CBN, especially sa EP niya na si Nancy Yabut sa Tonight With Boy Abunda, na i-tape na lang in advance ang ibang araw ng episodes.. Ang ina naman ni Bong ay sumailalim sa angioplasty operation. Thank God dahil parehong stable na ang health condition ang kanilang mga ina.

Dahil diyan, keri na ulit ni Kuya Boy na um-attend ng mga meeting, conferences, speeches around the country. Kahapon lumipad siya papuntang Singapore para magsalita in front of the world’s top speakers sa gaganaping Asia Professional Speakers-Convention 2017 from May 5 to 6.

After ng guesting ni Kuya Boy sa Magandang Buhay, magiging special guest-co-host din daw siya sa programa.