Kilalang male celebrity ‘dagdag-bawas king’ sa pagkanta; nilalait ang sintunadong boses By Cristy Fermin Bandera

SA isang umpukan ng mga taga-showbiz ay naging paksa ang isang male personality na sa halip na papuri ay kahihiyan ang inabot sa isang tinutukang palabas ng buong bayan. Kung totoong nakakagat ng taong pinag-uusapan ang kanyang dila ay baka bulol na ngayon ang guwapong male personality dahil sa sangkatutak na pintas ng mga nasa umpukan. Sabi ng isang miron, “He’s only good for two songs, pagkatapos nu’n, magiging abala ka na sa kate-text! Tatayo ka na sa kinauupuan mo, pupunta ka na sa CR, dahil parang wala ka namang mami-miss kahit matagal ka pang bumalik sa panonood! “Ewan nga ba kung bakit napakalakas ng tiwala ng taong ‘yun sa sarili niya! Kung makaporma siya, e, parang napakagaling niyang kumanta, e, sintunado naman siya!” sabi agad ng unang source. Kapag may kumukuha kuno sa serbisyo ng male personality ay agad na hihingi ng maayos at sikat na technical rider ang kanyang handler. Kailangang maganda ang sound system na gagamitin ng lalaking personalidad. Balik-chika ng impormante, “Natural! Dahil kung bangas ang sound, lalong magiging obvious na hindi naman siya singer! Kung maganda nga naman ang sound system, e, maraming milagrong mangyayari! “Natitimpla kasi ang audio. Konting dagdag at bawas, parang election lang ang peg, gaganda na nga naman ang audio niya! ‘Yun ang talagang inaalagaan ng mga humahawak sa career niya, super-gandang sound system!” patotoo ng bumabangka sa umpukan.

Sa tagal na ng male personality na ito sa pinasok niyang trabaho, dapat ay batak na batak na ang kanyang boses, maganda na sana ang performance niya sa ngayon, pero bakit nga ba wala pa rin siya sa tonong kumanta? “Naku, syomad ang lokong ‘yun! Feeling niya kasi, e, kaya nang dalhin ng kaguwapuhan niya ang lahat! Sus naman! Kumakanta ba ang kapogian? Ayan tuloy, puro lait ang inaabot niya ngayon! Matuto na sana siya, ‘no!” nakataas pa ang kilay na pagtatapos ng aming source. Naman! Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, alam na this! Kailangan pa ba n’yo ng clue para matumbok n’yo kung sino ang male singer na ito?

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.