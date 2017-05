Magdyowang celebrity kumplikado ang relasyon, di pa rin pwedeng magpakasal By Cristy Fermin Bandera

KUMPLIKADO ang relasyong pinasok ng isang pamosong aktor at magandang aktres. Pareho na kasi silang may nakaraan. Tanggap nila ang mga naganap sa kanilang nakaraang pakikipagrelasyon pero isa ‘yun sa maraming dahilan kung bakit hindi pa matuluy-tuloy ang plano nilang pagpapakasal. Handang-handa na ang aktor, gusto na niyang magkaroon ng sariling pamilyang matatawag, pero may humaharang pa sa parte ng magandang aktres. Gusto na rin nitong magpakasal sa aktor, pero hindi nito puwedeng sisihin ang kanyang sarili, ginawa na nito ang lahat-lahat ng paraan pero mailap pa rin sa kanya ang pagkakataon. Kuwento ng isang source, “May malaking problema kasi sa part ng girl, hanggang ngayon, e, hindi pa rin lumalabas ang resulta ng annulment ng kasal nila ng father ng anak niya. “Masyado kasing complicated ang issue. Kung dito lang sana sila nagpakasal, e, baka matagal nang tapos ang problema, kaso, sa ibang bansa sila nagpakasal nu’n. “Maraming rikotitos na kailangan, ang dami-daming requirements, kaya sobrang tagal na ng problema, e, wala pa ring resolution,” sabi nito. Natural lang na naiinip na ang aktor sa tagal ng panahong ipinaghihintay niya. Para na nga silang aso’t pusa na galit-bati, pero wala pa ring nangyayari, wait lang siya nang wait hanggang sa luminis na ang dokumento ng girlfriend niya. “Maiintindihan din naman natin ang guy, sobrang tagal na niyang naghihintay. Hanggang kailan nga ba naman siya magtitiyaga, hanggang sa tumanda na silang dalawa ng karelasyon niya? “E, may anak na sa iba ang pinakasalan ng girl, nagpapamilya na, samantalang sila na matagal na ring magkarelasyon at gusto nang magpakasal, e, nganga pa rin! “Aba, habambuhay na lang bang sasabihin ng girl sa BF niya na relax lang muna at baka lumaya na rin siya? Santamarya naman!” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kulang pa ba ang clue?

