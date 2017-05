Makapagdya-Japan bang muli? (2)

Sulat mula kay Arianne ng Teacher’s Village, Diliman, Quezon City

Problema:

1. Dati na po akong nag-work sa Japan at almost five years akong nagpabalik-balik doon at nakaipon naman ako ng malaking halaga. Ang problema nakipag-live-in ako sa isang lalaking iresponsable, sugarol, at babaero kaya ng maubos ang lahat ng ipon ko at pagkatapos iniwan niya ako. Sa ngayon single mom ako at may isang anak na babae na 3 years old na. Minsan tuloy pinagsisihan ko kung bakit ako nakisama sa walang hiyang lalaking iyon na umubos ng aking kabuhayan at pera.

2. Sa ngayon back to zero na ako at balak kong mag-abroad muli, kung papalarin ay sa Japan pero kung hindi naman sa Japan uli ay kahit saang bansa na lang ang mahalaga ay makaipon uli para mabigyan ko ng magandang kinaukasan ang aking kaisa-isanhg anak. Sa palagay nyo makapag-aabraod kaya akong muli at kung muli akong makapag-aabroad kailan kaya ito magaganap? October 28, 1984 ang birthday ko.

Umaasa,

Arianne ng Diliman, Quezon City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Scorpio (Illustration 2.) ay nagsasabing hindi ka mauubusan ng suwerte, basta ang mahalaga, maging kalmante ka lang at wag magpa-panic. Makikita mo sa taon ding ito bagamat hindi ka pa ngayon makapag-aabroad, sa tulong ng isang kaibigang isinilang sa zodiac sign na Cancer magsisimula ka ng suwertehin.

Numerology:

Ayon sa birth date mong 28, ay nagsasabing sa taong ito ng 2017, tiyak ang magaganap, makapag-aayos ka na ng papeles patungong abroad at saktong-sakto sa unang quarter ng taong 2018, tuluyan ka ng makapag-aabroad.

Luscher Color Test:

Iminumungkahi ding lagi kang magsuot ng favorable colors mo, ang kulay na yellow at red, upang mas madali mong mahigop ang positibo at ang magandang kapalaran.

Huling payo at paalala:

Arianne ayon sa iyong kapalaran, basta’t lagi ka lang maging positibo, makikita mo, mula sa taong ito ng 2017, hanggang sa susunod na taong 2018, tuloy-tuloy ng gaganda ang kapalaran mo, hindi lamang sa materyla na bagay kundi pati na rin sa paglalakbay at sa pag-ibig,. Sa iyong pag-aabrod sa susunod na taon sa isang bansa na malapit lang din sa Pilipinas, muli kang kikita ng malaking halaga at sa nasabing bansa doon mo na rin makikilala ang iklalawang lalaking magbibigay sa iyo ng isang maligaya at pang habang buhay na pamilya na nagtataglay ng initial L. R.

