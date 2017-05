Ai Ai pinagpapala, swerte sa career, jackpot pa sa lovelife By Cristy Fermin Bandera

PAGDATING sa pelikulang nakatutok ang tema sa ina at anak ay walang ibang naglalaro sa utak ng mga prodyuser kundi si Ai Ai delas Alas. Bilyong piso ang iniakyat ng Philippine Comedy Queen sa kaban ng yaman ng Star Cinema sa ilang sultada ng pelikula niyang tunay namang pinilahan sa takilya. Komedya ang atake, pero maraming parte ng kuwento na iiyakan mo, ganu’n kagaling si Ai Ai delas Alas. At ang pagiging nanay ay hindi maihihiwalay sa pagiging yaya. Maraming kabataang Pinoy ang lumaki sa piling ng kanilang yaya. Masakit man tanggapin, pero may mga pagkakataon pa ngang mas pinipili ng anak ang tumabi sa kanilang yaya kesa sa kanilang ina, dahil sila ang palaging magkasama. Gusto naming panoorin ang “Our Mighty Yaya” dahil siguradong sa pagkokomedya ng aktres-TV host ay meron na naman siyang pasabog na mga eksenang hindi malilimutan. At masarap kuning artista si Ai Ai, wala siyang kaarte-arte sa promo, kahit saan mo siya papuntahin ay gagawin niya para lang makuha ang atensiyon ng ating mga kababayan. Binubulabog ngayon ng komedyana ang mga palengke, du’n niya iniimbitahan ang mga tindera at mamimili na suportahan ang “Our Mighty Yaya” sa May 10, ngayon pa lang ay nakabuslo na ang tagumpay ng pelikulang ito. Wala nang mahihiling pa ang Comedy Concert Queen dahil bukod sa magandang takbo ng kanyang karera ay maligaya pa ang kanyang personal na buhay. Bihirang-bihira ang ganu’ng kumbinasyon pero dahil maganda ang puso ni Ai Ai delas Alas ay walang imposible.

