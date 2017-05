Female star wais sa pera, binebenta ang mamahaling regalo ng mga manliligaw By Cristy Fermin Bandera

KUNG pagiging mautak ang pag-uusapan ay walang kahit sinong makakakabog sa magaling na pag-atake ng isang female personality. Gumagana ang kanyang utak sa lahat ng pagkakataon. “Businesswoman” kung tawagin ng kanyang mga kaibigan ang babaeng personalidad dahil kahit sa kaliit-liitang pangyayari lang ay nakapagnenegosyo siya. “Ibang klase ang girl na ‘yun! Sobrang galing niya sa pagnenegosyo. Lahat, kahit ano lang, nainenegosyo talaga niya. At ang nakakaloka pa du’n, e, wala siyang puhunan kundi ang sarili lang niya! “Kunwari, may isang nangliligaw sa kanya. Natural, gibsung siya nu’n ng mga branded stuff, di ba? Imported, siyempre, alangan namang bigyan siya ng cheap na kagamitan ng admirer niya, di ba? “Kapag type niya, keep niya, pero kapag hindi, may-I-sell niya ‘yun! Papupuntahin na niya agad ang PA niya sa shop ng brand na ipinangregalo sa kanya para alamin kung magkano ‘yun! “Kapag alam na niya, call a friend na siya, ibinebenta na niya nang palugi ang regalong tinanggap niya. Hindi naman half the price ang presyo, pero malaking-malaki ang kababaan nu’n kesa sa bibilhin mo sa shop! “Ganu’n siya kagaling, mautak talaga siya, kaya malaki ang kinikita niya sa pagbebenta ng mga branded stuff na tinatanggap niya mula sa mga suitors niya!” kuwento ng aming source. Magkasabay niyang nakarelasyon (fling-fling lang kuno) ang dalawang kilalang pulitiko. Parehong nagregalo sa kanya ng mamahaling relo ang kanyang mga kulukadidang. Pinagkaperahan ‘yun ng female personality dahil ibinenta niya ang mga ‘yun sa kanyang mga kaibigan. Kung bibilhin mo ang watch, e, more than two hundred thousand pesos, pero sa kanya, bargain ang presyo ng mga relo! Nakakaloka ang babaeng ‘yun! Negosyante talaga siya, mabuti naman at nanahimik na siya ngayon. “Panahon na para tutukan niya naman ang personal life niya, hindi puro negosyo, dahil hindi na siya bumabata,” pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, todong-todo na ang clue, ha? Siguradong getlak n’yo na kung sino siya, imperness!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.