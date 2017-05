Beauty, Bianca tinawag na bagong Jean Garcia at Eula Valdez Bandera

ADIK na adik na ang mga Kapamilya viewers sa afternoon series ng ABS-CBN na Pusong Ligaw na pinagbibidahan nina Beauty Gonzales at Bianca King. Patunay dito ang mga magagandang comments ng madlang pipol sa social media. Puring-puri ng mga manonood ang akting nina Beauty at Bianca bilang sina Tessa at Marga na nagsimula bilang matalik na magkaibigan ngunit mawawasak ang magandang relasyon nang dahil lang sa isang lalaki. Ayon sa isang netizen, bagay na bagay daw kina Beauty at Bianca ang kanilang mga role, hindi raw nagkamali ang Star Creatives sa pagpili sa kanila para bumida sa Pusong Ligaw. Sabi pa ng isang avid viewer ng serye na patuloy ngang humahataw sa rating, parang nakikita niya ang mga seasoned actress na sina Eula Valdez at Jean Garcia sa dalawang lead stars ng Pusong Ligaw na nagbida noon sa unang version ng Pangako Sa ‘Yo. Aniya pa, “Hindi na ako magtataka kung umani rin ng parangal here and abroad sina Bianca at Beauty dahil sa galing nila sa PL.” In fairness, talagang palaban na nga sa akting si Beauty. Mukhang malalim na rin ang hugot niya sa kanyang pag-arte. Hindi rin binigo ni Bianca ang Star Creatives na nagbigay sa kanya ng second chance para makabalik uli sa showbiz matapos ang halos dalawang taong pagkawala. Sa pagpapatuloy ng kwento nina Tessa, Marga at Caloy, ang lalaking sumira sa kanilang pagkakaibigan (Joem Bascon), abangan kung hanggang saan nila kayang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Tutukan din ang mga nakakalokang confrontation scenes ng mga bida sa kuwento dahil siguradong hindi n’yo ito kakayanin. At siyempre, kailangan n’yo ring abangan ang mga pampakilig at pampa-good vibes na eksena nina Sofia Andres, Diego Loyzaga at Enzo Pineda bukod sa mga drama moments nila kasama ang senior actors ng serye. Siguradong mas paiinitin pa ng kanilang mga eksena ang inyong summer vacation. Napapanood pa rin ang Pusong Ligaw mula Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng It’s Showtime sa ABS-CBN.

