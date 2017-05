Horoscope, May 02, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Mga kaibigan ang kailangan upang ikaw ay lumigaya. Tandaang kapag nawalan ka ng kaibigan, may lungkot at kabiguang mararamdaman. Madaliin mo rin ang pag-aasawa, upang tuloy-tuloy ka ng magtagumpay at lumigaya. Mapalad ang 8, 19, 26, 35, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Krisna-Rama-Rama!” Green at yellow ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — ‘Wag ng mag-isip ng mag-isip, sa halip kumilos ka na agad ng kumilos upang mas madaling umunlad. Sa pag-ibig, walang forever kaya itigil na ang pagpapatansya ng isang ideal na relasyon. Suwerte ka sa bansang Japan. Mapalad ang 4, 18, 27, 34, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Pink at purple ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Kung nais mag-negosyo, ngayon na dapat! Upang mas mabilis na yumaman, isosyo ang kasuyo na may birth date na 5, 14, at 23. Suwerte ka sa bansang Sweden. Mapalad ang 9, 18, 27, 35, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kuntha-Vai-Nava-Om.” Violet at maroon ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Panahon na upang bumuo ng sariling career at negosyo upang lumago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, tulungan ang kasuyo sa aspetong pang-materyal upang mas madali kayong yumaman. Suwerte ka sa bansang Germany. Mapalad ang 6, 9, 15, 24, 39 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Om-Dheemari-Gayatri-Om.” Red at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa pag-ibig at pang-pinansyal, magpasama sa kasuyo upang magpa-general check-up, sa ganyang paraan maiiwasan ang biglaang karamdaman. Suwerte ka sa bansang Australia. Mapalad ang 4, 17, 22, 26, 34, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Dosya-Om.” Green at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Kahit kumikita ng malaking halaga, isikreto mo lang. Sa pag-ibig, maraming nagnanasa sa iyong kagandahan, ngunit may isang naka-green, na magbibigay sa iyo ng kakaibang ligaya. Suwerte ka sa mga bansang nasa Middle East. Mapalad ang 5, 16, 23, 31, 41, at 39. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Bukod sa yellow, buenas ang pink.

Virgo – (August 23 – September 22) — Pahalagahan ang bawat oras. Samantalahin ang bawat segundong dumarating upang pagkaperahan. Sa pag-ibig, ipadama mo na ngayon sa iyong kasuyo ang iyong pagmamahal. Suwerte ka sa bansang Singapore. Mahiwaga mong mantra: Mapalad ang 5, 17, 28, 34, 44 at 49. “Om-Mohaya-Aum-Mitra.” White at apple green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sa pinansiyal at pag-ibig ganito ang basic principle: “Habang may pagmamahalan, patuloy ang dating ng magandang kapalaran.” Suwerte ka sa bansang Norway. Mapalad ang 6, 19, 23, 33, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Om.” Red at blue ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Umpisahan ng mag savings at magtipid-tipid, upang may mangyari sa mga salaping pinaghihirapan. Sa pag-ibig, masarap kang romomansa kaya hindi ka nila makakalimutan. Suwerte ka sa bansang France. Mapalad ang 3, 9, 19, 28, 34 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Visnu-Purana-Om.” Purple at beige ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa pinansyal ngayon pa lang paglaanan na ang kinabukasan ng pamilya. Sa pag-ibig, dahil sa maling balita may pagsubok na darating, ngunit masosolusyunan din ito sa bandang huli. Suwerte ka sa bansang Switzerland. Mapalad ang 6, 16, 24, 33, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. Silver at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Laging lumingon sa pinanggalingan, upang hindi malustay ang maraming salapi na tinatamasa sa ngayon. Sabihin sa sariling: “Kailan man’y hindi na ako babalik pa sa kahirapan!” Sa pag-iibig, makuntento sa kasuyong Virgo. Suwerte ka sa bansang Greece. Mapalad ang 4, 8, 17, 26, 35, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Vasudeva-Om.” Green at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Ang ginagawang pagsasakripisyo sa ngayon ay may malaking gantimpala ng salapi sa araw ng bukas. Sa pag-ibig, basta’t patuloy kang nagsisikap aayon din sa iyong kagustuhan ang magandang kapalaran. Suwerte ka sa bansang India. Mapalad ang 7, 14, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gorocha-Om-Sandapha.” Orange at gray ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa pinansyal, mag-concentrate sa iisang produkto lamang upang mas madaling yumaman. Sa pag-ibig, wag seryosohin ang kasuyong Leo, paluluhain ka lang niya. Mapalad ang 2, 7, 19, 25, 43 at 49. Suwerte ka sa bansang U.K. Mahiwaga mong mantra: “Om-Mohan-Aum-Karan.” Green at yellow ang buenas.