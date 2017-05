Sa inyong tahanan… bida ang baking soda Bandera

ALAM mo ba na may malaking kapakinabangan ang baking soda o sodium bicarbonate?

Hindi lang ito pang-alis ng amoy ng iyong refrigerator. Narito ang iba pang gamit ng baking soda: Para maging mabango ang iyong hininga, maghalo ng isang kutsaritang ba-king soda sa kalahating baso ng tubig. Imumog ito sa bibig na parang mouthwash. Gumamit ng baking soda bilang toothpaste. Natatanggal nito ang dumi at nagpapaputi ng ngipin. Epektibo rin itong panlinis ng pustiso Gamot kagat ng insekto. Gumawa ng isang baking soda “cream” sa pamamagitan ng paghalo ng 3 kutsaritang baking soda at 1 kutsaritang tubig. Ilagay itong cream sa apektadong balat. Kung mahapdi o makati ang inyong bungang araw, makatutulong ang paglalagay ng baking powder. Paghaluin ang magkasindaming tubig at baking powder at ilagay sa apektadong bahagi ng katawan.

Sa mga na-sunburn na bata, ibabad sila sa batya ng tubig na may halong baking soda. Imbes na mamahaling burn ointment ang gamitin sa mga paso sa pagluluto o pagpaplantsa, ipahid ang pinaghalong baking soda at suka. Mababawasan nito ang hapdi. Kung may singaw sa bibig, maaaring magmumog ng isang basong tubig na hinaluan ng isang kutsaritang baking soda. Pantanggal din ng dead skin ang baking soda. Maghalo ng tatlong bahagi ng baking soda sa isang bahagi ng tubig. Ipahid ito sa balat. Magaling din na panlinis ng sahig na tiles ang baking soda. Gumamit ng kalahating tasa ng baking soda sa isang timbang tubig. Maglagay ng baking soda sa loob ng refrigerator upang matanggal ang hindi kanais-nais na amoy.

