Horoscope, May 01, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: A-uno na at nagkataong holiday pa! Matapos magsimba sa Our Lady of Manaoag, i-celebrate ang birthday kasama ng mga kaibigan. Sa ganyang paraan tuloy-tuloy ang dating ng suwerte at magagandang kapalaran. Mapalad ang 4, 8, 11, 17, 24, at 40. Mahiwag among mantra: “Agla-Aum-Aum”. Yellow at blue buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)—Sa buwang ito ng Mayo iwasan ang mga taong mainitin ang ulo. Sa pag-ibig, piliin ang isang nilalang na tahimik at mahusay magdala ng damit. Masuwerteng pang-display ang mga ibong lumilipad. Mapalad ang 7, 11, 26, 35, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Speculum-Om.” White at beige ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Sa pinansyal, iwasang magkasakit upang hindi maging magastos. Sa pag-ibig, masarap na romansa ang magpapalakas ng immune system. Masuwerteng pang-display, sariwang bulaklak sa ibabaw ng mesa. Mapalad ang 6, 17, 23, 26, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Malka-Halka-Tetra.” Blue at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)— Sa pinansyal, ngayon pa lang pag-ipunan na ang nalalapit na kaarawan. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipag-relasyon sa isang Aquarius. Masuwerteng pang-display, lahat ng bagay na gumugulong. Mapalad ang 9, 12, 18, 27, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” Magenta at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Ang pagtulong sa kapwa ang magbibigay ng magandang kapalaran. Sa pag-ibig, habang tumutulong darating ang true love. Masuwerteng pang-display, painting na may umaagos na tubig. Mapalad ang 2, 11, 19, 25, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Agara-Sandhapa-Coronaria.” Red at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)—Mag-isip ng dagdag pagkakakitaan upang hindi mabawasan ang savings. Sa pag-ibig kapag marami na kayong pera ng kasuyo mas lalo pang magiging sweet ang suyuan. Masuwerteng pang-display, painting ng papasikat na araw sa silangan. Mapalad ang 2, 11, 26, 28, 34 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Jahur-Jahur-Veda”. Blue at white ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)— Upang mas madaling umunlad ang kabuhayan wag maging emosyonal, laging gamitin ang isip imbis na puso. Sa pag-ibig panatiliin ang pakikipag-relasyon sa isang Libra na napakasarap romomansa. Masuwerteng pang-display ang pendulum. Mapalad ang 2, 11, 26, 28, 34 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Jahur-Jahur-Veda”. Blue at white ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)— Malapit na ang Mother’s day. Pahalagahan si nanay. Bukod sa cake bigyan din siya ng tatlong pulang bulaklak. Sa ganyang paraan tuloy-tuloy kang pagpapalain ng tadhana. Suwerteng pang-display, magkayakap na figurine. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Niva-Araanam-Kebanam.” Red at orange ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—Isang kaibigang isinilang sa zodiac sign na Virgo ang tutulong sa iyo. Sa pag-ibig, isang Cancer ang muling magpapatibok ng iyong puso. Suwerteng pang-display, dalawang Scorpions na naglalabanan. Mapalad ang 1, 23, 26, 33, 45 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Haram-Haram-Aum.” Green at yellow ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Upang madagdagan ang savings, iwasang bumili ng mga bagay na hindi kailangan. Sa pag-ibig, matutuwa ang kasuyo, sa sandaling nalaman nyang marami ka na palang ipon. Suwerteng pang-display, centaur. Mapalad ang 8, 15, 23, 28, 33 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Navy blue at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Sa pinansyal, huwag titigil paramihin pa ng paramihin ang ipon. Sa pag-ibig, ituon ang buo at walang hating pagmamahal sa iyong pamilya. Suwerteng pang-display, malalaki at higanteng mga hayop. Mapalad ang 7, 12, 22, 36 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Taph-Harth-Harath.” Green at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)—Sa pinansyal, tuloy-tuloy na aangat ang kabuhayan. Sa pag-ibig, hindi dapat mainggit sa kaligayahan ng iba, maaari mo ring paligayahin ang iyong sarili. Masuwerteng pang-display, mga bagay na makikita sa labas ng mundo. Mapalad ang 4, 9 19, 27, 39 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Mandala-Ketu-Ayin”. Purple at magenta ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)— ‘Wag nang hintaying lumaki ang tubo at penalty ng iyong mga utang, magbayad na agad. Sa pag-ibig, batiin ang kasuyong matampuhin, u-pang uminit muli ang relasyon. Masuwerteng pang-display, painting ng isang sama-sama at masayang pamilya. Mapalad ang 6, 17, 24, 31, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Mimu-Soph-Agu-Ferrea.” Maroon at beige ang buenas.