Mas dumami pa ang bashers nina Iza Calzado at JK Labajo

Alam ni Lucas na may dinner sina Anton at Andeng dahil 1st monthsary nila pero para bang sinasadya ni Lucas na magpaturo sa papa niya to delay him. Si Andeng naman ay nag-prepare ng kare-kare dahil alam niyang favorite ito ni Anton, pero parang nahuli na si Anton dahil pagdating nito sa apartment ni Andeng ay nalaman niyang may ginawa si Lucas.

With that ay na-badtrip na si Andeng. Dito na umiyak si Andeng at sinumbong ang ginawa ni Lucas. Pinuntahan ni Anton si Lucas kina Grace at pinagalitan niya ito.

Nag-usap sina Lucas at Anton nang one-on-one. Bilang pagbawi kay Andeng ay in-invite ni Anton ang dalaga sa kanyang yacht.

Before leaving the house ay kinausap ni Grace si Andeng at sinisisi siya sa lahat ng gulong nangyayari sa pamilya nila. Lumaban at sumagot si Andeng, pinalayas niya si Grace.

