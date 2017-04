Janine kay Rayver: Mabait siya, funny…at gusto talaga siya ni Mama! Cast ng Legally Blind at Impostora sumugod sa Bangus Festival By Ervin Santiago Bandera

SUMUSUMPA si Janine Gutierrez na hindi pa niya boyfriend si Rayver Cruz at hindi rin daw nanliligaw sa kanya ang binatang aktor. Kinulit namin ang leading lady ni Mikael Daez sa top-rating afternoon series ng GMA 7 na Legally Blind tungkol sa chikang nagkakamabutihan na sila ni Rayver bago sila sumalang sa Kapuso Mall Show sa CSI Mall para sa Bangus Festival sa Dagupan last Friday. Tinanong namin ang reaksiyon niya sa sinabi ng kanyang inang si Lotlot de Leon na boto ito kay Rayver sakaling maging boyfriend niya ang binata. “Ano bang pinagsasabi? Si Mama talaga. Hindi, kasi close kasi talaga sila ni mama dati pa. Even nu’ng nag-movie kami before yung ‘Buy Now Die Later’ 2 years ago. Yun pa ang huling kita ko sa kanya. “Alam kong pumupunta talaga siya sa resto ni mama hindi lang kami nagkakasabay tapos nagkita lang kami uli nu’ng opening. Tsaka gusto talaga siya ni mama,” pahayag ni Janine na hiniritan namin ng, “Gusto niya si Rayver para sa yo?” “Ay grabe siya! Hindi naman. As a person, kasi mabait naman talaga si rayver.” Pero may chance ba sakaling manligaw siya? “Bakit ako yung tinatanong? Baka sabihin naman…wala pa naman talaga. Nakakaloka hindi na ako sanay sumagot sa mga ganitong tanong! Ha-hahaha! But he’s super nice tsaka magkasundo talaga kami. Sila ng kapatid niya si Rodjun na kasama ko sa Legally Blind, pareho silang cool.” “Si Rodjun nu’ng mas makilala ko pa ang saya rin niya kasama. Tapos nu’ng makilala ko pa si Rayver ganu’n din pala siya super funny masayang kasama,” chika pa ng Kapuso actress. So ‘yun ang gusto mo yung napapatawa ka lagi? “Ewan ko bahala na. Ha-hahahaha! Actually ilang beses na kaming lumabas with friends. Kasi alam ko busy din siya e. Kung boyfriend material ba siya? Hindi mo rin kasi masasabi yan e. Mahirap magsalita nang tapos, let’s just see.” Ready ka na bang pumasok sa bagong serious relationship after ng break-up n’yo ni Elmo Magalona? “Ewan ko hindi ko masabi, e. I think yung mga ganyang bagay basta mo na lang mapi-feel, e. “Ano naman e, super chill lang ako ngayon. Like wala naman akong ine-expect or pinaplano. Kung ano na lang ang mangyari or kung tama yung timing at kung swak talaga, e di tingnan natin,” sey pa ni Janine. Samantala, marami pa raw pasabog na magaganap sa afternoon serye nilang Legally Blind, lalo na ngayong nakatakas na ang karakter ni Mikael sa kanyang mga kidnapper na pakana ng kapatid niyang si William (Marc Abaya). Alamin kung paano mabubuko ang mga lihim ni William at kung anu-ano pang kasamaan ang gagawin niya para lang maitago ang kanyang tunay na pagkatao. Sey pa ni Janine, mas magiging challenging sa kanya ang mga susunod na eksena niya sa Legally Blind bilang bulag na abogada. q q q Anyway, very visible ngayon si Janine sa mga mall show ng Kapuso para magpasalamat sa lahat ng mga taong sumusubaybay sa Legally Blind na napapanood sa Afternoon Prime ng GMA 7. Nito ngang nakaraang Friday ay nasa Dagupan City siya kasama ang dalawang co-star niya sa Legally Blind na sina Mikael Daez at Marc Abaya para sa Bangus Festival. Sila ang nanguna sa Kapuso Float Parade roon kasama ang lead star ng remake ng seryeng Impostora na si Kris Bernal her kontrabida na si Vaness del Moral. Kinagabihan naman ay pinaligaya uli nila ang mga taga-Dagupan sa isang di malilimutang gabi ng kantahan at kasiyahan sa CSI Mall hosted by Mae Bautista. In fairness, talagang nakipag-bonding ang mga Kapuso stars sa mga Pangasinense na sumugod sa mall para lang makita sila up close and personal. Kaya naman tuwang-tuwa rin ang staff ng GMA Regional TV dahil game na game ang grupo nina Janine at Mikael sa pagkikipag-selfie sa mga tagaroon. Maswerte rin ang isang lalaking nasa audience dahil dinala siya ni Janine sa stage para kantahan at may bonus pang kiss!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.