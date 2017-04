Malungkot ang nag-iisa

Sulat mula kay Tina ng Banate, Malungon, Sarangani Province

Dear Sir Greenfield

Nakakalungkot po ang buhay ko kung iisipin, kasi tatlo kaming magkakapatid na puro babae, tapos ako ang panganay. Maagang nawala ang tatay ko kaya napilitan akong magworking student at pagkatapos ay pinag-aral ko sa college ang mga kapatid ko. Nang makatapos na sila ng pag-aaral, nagsipag-asawa na sila at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya habang ako naman ay nanatiling dalaga. Nalibang siguro ako sa pagtuturo kaya nadatnan ko na lang na matanda na ako sa edad na 41 na sa ngayon. Gusto ko sanang mag-asawa at magkaroon ng makakasama, kasi ngayon ko nararamdaman ang sobrang lungkot na mag-isa. Sa palagay nyo Sir Greenfield makapag-aasawa pa kaya ako? Kung Oo, kailan kaya at kapag ako nakapag-asawa magkaka-anak pa kaya ako? June 30, 1975 ang birthday ko.

Umaasa,

Tina ng Sarangani Province

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Buti na lang at may namataang kaisa-isang Marriage Line (Illustration 1. arrow 1.) sa iyong palad. Tanda na hindi ka dapat mainip, dahil kahit na 41 ang iyong edad sa takdang panahong inilaan ng kapalaran, tiyak ang magaganap, magkaka-boyfriend ka rin sa wakas at maluwalhating makapag-aasawa.

Cartomancy:

Jack of Clubs, Nine of Hearts at Queen of Clubs (Illustration 1.) ang lumabas. Ang mga baraha ang nagsasabing sa buwan ng Setyembre sa taon ding ito 2017, magkaka-boyfriend ka na hatid ng isang lalaking halos kasing edad mo rin o kaya’y medyo mas bata sa iyo.

Itutuloy…

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.