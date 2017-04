KC kilig na kilig sa ika-21 wedding anniversary nina Kiko at Mega

TWENTY one years nang kasal sina Sen. Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta last April 28. Kasabay nilang nag-celebrate ng wedding anniversary ang mga kaibigan at inaanak na sina Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos.

Sa Instagram post ng anak na si KC Concepcion inilabas ang selebrasyon ng mag-asawa sa Discovery Primea. Lumabas na surprise nila ng kapatid na sina Frankie at Miel ang okasyon na ‘yon kakutsaba ang stepfather.

“Happy anniversary Mom & Dad, 21 years. Whew! May your 50s be filled with fun, laughter, lots of r&r and above all, love,” caption ni KC na hinuhulaang malapit na ring magpakasal sa kanyang BF na si Aly Borromeo.

Sa panig naman nina Ryan at Juday, gusto nilang pakasal muli after ng kanilang 8th wedding anniversary, huh!

Happy wedding anniversary, Sen. Kiko and Shawie pati na kina Juday at Ryan! Yours at bago magsimula ang shooting ng bago nilang pelikula.

Ito ang pahayag ni Meng sa interview sa kanya ni Lhar Santiago sa post birthday celebration na ibinigay sa kanya ng AlDub fans last Thursday sa Manila Hotel.

Bitin nga lang ang pahayag ng Phenomenal Star kung sino ang gusto niyang makasama sa biyahe.

“Mga mahal ko…ang pamilya ko at kaibigan!” tugon niya sa tanong.

Last year kasi, sinorpresa siya ni Alden nang dalhin siya pati ilang kaibigan sa Boracay via private plane.

Very memorable ang selebrasyon niyang ‘yon lalo na sa fans nilang sobrang mahal na mahal sila.