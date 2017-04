Malditang aktres di pa rin napapatawad ng dating manager By Cristy Fermin Bandera

BAKIT nga kaya ganu’n? Sa kabila ng magandang imaheng ikinakambal sa isang aktres bilang makapamilya at matulungin sa kanyang kapwa ay ayaw pa ring mabura sa utak ng kanyang mga nakakatrabaho ang hindi niya kagandahang attitude? Sa mga pribadong umpukan ay palaging bumibida ang kamalditahan ng aktres, naaalala ng marami ang mga pautang niyang salita sa mga taong napakalaki ng naitulong nu’n sa kanya, lalo na nu’ng wala pang istasyong nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Kuwento ng isang source, “Nu’ng una, e, isa lang siya sa marami kapag may produktong inilo-launch. Wala siya sa gitna, nasa mga gilid-gilid lang siya, masuwerte nang matutukan ng mga camera. “Tanghali pa ang shoot, pero umagang-umaga pa lang, e, nandu’n na siya sa location. Natatakot siguro siyang matanggal sa launching. “Du’n siya nakita ng isang manager ng mga artista, ipinaayos munang mabuti ang itsura niya, lahat-lahat, bago siya ipinakilala sa isang network. And the rest is history,” kuwento nito. At nang magkapangalan na nga ang female personality ay kaliwa’t kanang kuwento na ang naglalabasan tungkol sa kanyang kamalditahan. Hindi pa siya napapatawad ng isang taong super-laki ang milagrong ginawa sa kanyang career. “Ay, pinakain niya ng mga mura ang taong ‘yun! Shocking Asia ‘yung tao, hindi na nakapagsalita nu’ng pagmumurahin niya! Akalain mo ‘yun? Mura-murahin ba ang taong napakalaki ng naitulong sa career niya? “‘Yung sumunod niyang manager, umatras din sa ugali niya. Maldita na kasi siya, e, super pa sa tigas ang ulo! Ibang klase rin ang trip sa buhay ng babaeng ‘yun! “Nandiyan pa rin siya, umaarte pa rin, pero hindi na siya masyadong visible. May gagawin sana siyang malaking project, pero sorry na lang, the bird cannot fly anymore!!!” pagtatapos ng aming source. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, bigay na bigay na kung sino siya, ha? Getlak n’yo na kung sino ang bumibida sa ating kuwento.

