Kris Bernal nagbuyangyang ng boobs at pwet; 2 aktor tinuhog sa love scene

“MASA-SHOCK sila!” Ito ang siniguro ng Kapuso Drama Princess na si Kris Bernal sa kanyang mga followers sa ginawa niyang pictorial para sa May issue ng FHM.

Nakachika namin ang dalaga sa Kapuso Mall Show last Friday sa Dagupan para sa Bangus Festival ng Pangasinan at dito nga niya naikuwento kung paano niya pinaghandaan ang kanyang first cover pictorial sa isang men’s magazine at kung bakit siya nag-decide na mag-goodbye na sa wholesome image.

“Ngayon kasi I’m into fitness na. So, siyempre when you’re into fitness you’re into healthy eating also and clean eating. Ayun naging medyo malinis lang ‘yung kain ko pero siyempre mas marami pa rin ata ‘yung araw na nagtsi-cheat ako. Kumakain ako ng oily, ng mga matataba, kasi nga hindi naman ako tabain.

Paano ka naghanda sa pictorial? Matagal ka nang nililigawan para maging cover girl, di ba? “Matagal na.

Six years na, every year ata may inquiry sila na kung gusto ko, kung pwede ba ako. Until I decided na nga na, sige go! Siguro dahil din sa family ko.

“Siyempre I asked them also if it is okay na kasi I’m turning 28 this May and it’s my birthday month and at the same time it’s the airing month of Impostora (bago niyang serye sa GMA). So, sige isabay na natin.

Saka parang siguro naman pag nasa FHM ka na ng 28 hindi na nila iisipin na masyado kang bata kaysa noong mga 23 ako, 24.”

“Sabi ko nga sa interview ko sa magazine parang I have the right to decide on my own na. Parang pwede na akong maging independent. Not relying on other people’s opinion dahil gusto ng tao susunod lang ako.

Hindi na ako ganu’n, kumbaga tapos na ako sa ganu’n,” paliwanag pa ni Kris.

Hanggang ngayon kasi bata pa rin ang tingin ng mga tao kay Kris, “Lagi as in. Lalo na yung last kong ginawang show, di ba ‘yung Little Nanay. Feeling ko na-stuck sila du’n sa bata ako. So every time when they see me na nagpo-post ako ng sexy parang feel nila trying hard ako. Parang wala na ba akong karapatang mag-workout?

So, ito na ang statement mo ngayon, na mature ka na, isang babaeng palaban at handa nang sumubok sa bagong hamon ng buhay? “Parang ganyan. Hindi naman sa minamadali ko na gusto kong tumanda agad, pero kasi nare-relate ko rin siya sa work ko. Hindi ako makakakuha ng role na mag-iiba ako kung mai-stuck ako du’n sa bata ako. Kasi aside from sa features ko, ‘yung built ko bata talaga so mas mahirap mag-evolve for me so pumayag na akong mag-FHM.”

Anong pinakagrabeng ginawa mo sa pictorial? “Siguro grabe na sa akin ‘yung…makikita side boobs ko, ‘yung makikita ‘yung ilalim. ‘Yung halos parang naka-T-back ka na ganu’n.”

Sa tingin mo ikaka-shock ito ng fans mo? “Tingin ko maninibago sila kaya nga nu’ng na-release siya, talagang hindi na ako nagbabasa ng comments kasi I see so many negative feedbacks. Sobrang grabe talaga na they’re all thinking na I’m anorexic, may eating disoreders.

“I mean, you don’t get to be with me every single day, every single hour hindi n’yo naman ako kasama so hindi n’yo alam how much I eat every meal so parang du’n lang ako nahe-hurt, ang dami nilang ina-assume. Porket iba lang ‘yung anggulo iisipin na nila nagparetoke ka,” chika pa ng dalaga.

Mas paiinitin ba niya ang pakiramdam ng mga kalalakihan na makakakita ng kanyang hubad na katawan? “Ewan ko. Sana. Kasi ‘yun din ‘yung gusto kong ma-capture na audience. Kasi ang lagi kong audience bata, mga babaeng high school, teenagers. So, parang ngayon gusto kong ma-capture ‘yung men naman, not to fantasize but to see someone who can be your girl, your grownup woman.”

Patikim na raw ang kanyang sexy pictorial sa pagsabak niya sa daring and bolder roles, “Like dito sa Impostora, marami akong love scenes, pareho kina Rafael (Rosell) and Ryan (Eigenmann). Kasi dalawa ‘yung characters ko di ba? ‘Yung isa classy, self-centered, mayaman matapang, si Rosette ‘yun. ‘Yung isang character naman si Nimfa na mahinhin, siya ‘yung parang simumpa ang itsura na nagparetoke para maging kamukha si Rosette.”

Hirit pa ng dalaga, “Sa totoo lang gusto ko talagang maging movie actress. Pero every time na mag-o-audition ako or papasok ako sa isang film parang ang lagi kong naririnig na comment, ‘Ay mukha siyang bata. Ay ‘yung katawan n’ya hindi pang ganyan, eh. Hindi siya pwedeng maging other woman, hindi siya pwedeng maging kabit kasi alam mo ‘yun, so nalilimitahan talaga ako.”

Na-shoot na ang love scenes n’yo? “Oo medyo marami, eh, hindi lang isa o dalawa, nakaanim na yata kami. Tsaka pareho naman silang magaling so, hindi na kailangan pag-usapan, hindi na kailangan i-practice. Sanay na sina Ryan at Rafael. Hasang-hasa na sila sa mga ganyan.”

Pero ikaw, nailang ka ba habang nakikipag-sex sa kanila on cam? “Oo naman! Pero kasi ‘yun nga, parang since nag-start nga ako sa…hindi naman image, pero added image parang sige gagawin ko na lang.”

So gumaling ka na rin sa mga love scene? “Oo, feel ko oo! Ha-hahahaha! Kasi dalawang lalaki ‘yung magaling, eh!”