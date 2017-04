Gary nasaktan sa pambabastos ng bashers kay Kiana: Siyempre tatay niya ‘ko!

TATAY si Gary Valenciano kaya affected at nasasaktan daw siya kapag nakakabasa o nakakarinig ng mga negatibong komento tungkol sa kanyang mga anak.

Ayon kay Mr. Pure Energy, ang lagi niyang ipinapayo sa kanyang mga anak ay laging habaan ang pasensya sa mga bashers at hangga’t maaari ay huwag magpapaapekto sa mga haters sa social media.

Sa Thanksgiving party para sa matagumpay na “Gary V Presents” concert series ng Pinoy music icon na muli ngang mapapanood ngayong May 12, 13, 19 at 20 sa The Theater Solaire Resorts & Casino, hiningan ng press ng reaksiyon si Gary tungkol sa kanyang anak na si Kiana.

Ilang netizens kasi ang nam-bash sa dalaga dahil lang sa pagiging close nito kina James Reid at Nadine Lustre. Kung anu-anong masasakit na salita ang ibinato sa kanya ng JaDine fans.

Ayon kay Gary, “Ako naman I don’t judge people, may dahilan siguro yung tao kung bakit bina- bash si Kiana but my concern was si Kiana so nagbigay lang ako ng kaunting encouragement sa kanya.”

Na-hurt daw siya sa mga personal at malilisyosong banat ng mga bashers sa kanyang anak lalo na nang makita niyang apektado ang dalaga sa issue. Pero aniya, okay na raw si Kiana

ngayon.

“She’s okay naman, pero siyempre masasaktan siya. Siguro yung basher niya nasaktan din dati kaya siya naman ang nag bash ngayon so I have to understand that,” sey ng singer.

Ito raw naman ang naging payo niya sa anak, “Dahil sa mga napagdaanan ko noon, ang sabi ko sa kanya, ‘Kung sino ang nagdi-define sa ‘yo hindi yun ang sinasabi ng tao lalo na ang mga basher. Always go back kung sino man ang talagang mga nagmamahal sa ‘yo unconditionally.'”

Samantala, isang mini concert naman ang ibinigay ni Gary V sa entertainment press bilang pasasalamat sa success ng “Gary V Presents” concert series. Hataw kung hataw pa rin ang award-winning singer with his own hits.

After nga ng kanyang memorable stint bilang isa sa celebrity jurors ng phenomenal celebrity musical competition ng ABS-CBN na Your Face Sounds Familiar Kids, hahataw na uli si Gary para sa pinakahihintay na season finale ng “Gary V Presents” na magaganap sa May 12?, 13, 19, at 20 sa The Theatre At Solaire, 8 p.m..

Sa stage direction pa rin ni Paolo Valenciano, at musical direction ni Mon Faustino, ang season finale ng “Gary V Presents” ay ang pinakaunang major event na magmamarka sa ika-34 anibersaryo niya sa showbusiness.

Nilikha ni Gary ang ideya ng nasabing concert kasama ang Manila Genesis team with Paolo at ang main objective ng series ay ang mag-provide ng mainstream platform sa mga choice of artists ni Gary na kanyang pakiramdam ay kailangan ng mas malaki at mas malawak na venue kung saan maaari nilang ibandera ang kanilang talent sa iba’t ibang genres na kanilang kinakatawan – pop, soul, R&B, jazz, world music, classical, at marami pang iba.

Para sa season finale, maaaring abangan ng mga tagahangga ang mga show-stopping production numbers ni Gary kasama ang mga alumni ng The Voice Of The Philippines na sina Mitoy Yonting, Janice Javier, RJ Dela Fuente, at Tim Pavino; si Allan Silonga ng all all-male vocal group na Daddy’s Home ang na Suklay Diva at online sensation na si Katrina Valerde mula sa The X-Factor Philippines.

Nandiyan din ang classical-pop singer na si Lara Maigue ng Philpop; ang theater actress at dating bida ng Miss Saigon sa London na si Carla Guevara-Laforteza; ang theater actor at R&B singer na si Jimmy Marquez ng 2nd season ng Search For The Star In A Million; ang indie artist na si Bullet Dumas; at ang it-girl, certified hit-maker, at singer-songwriter na si Kiana Valenciano.

Bilang added treat, sina Jason at Joshua Zamora – na dalawa sa mga orihinal na miyembro ng The Manoeuvres at ang Addlib Dancers ay makikisaya sa buong barkada sa season finale.

“Nais kong ituloy ang aking advocacy na bigyan ang mga artists ng mas malaking platform upang ma-showcase ang kanilang musika sa wider audience and I’ll be on the look out for a new set of artists. But of course, the original cast of Gary V Presents will always have a special place in my heart,” sey ni Gary.

Ang concert series na ito ay para sa benefit ng diabetes at scholarship programs ng Shining Light Foundation.

Para sa tickets call sa TicketWorld (891-9999) o bisitahin ang http://www.ticketworld.com.ph/www.ticketworld.com.ph o kontakin ang 639189212812.