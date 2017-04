Horoscope, April 27, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Upang umunlad mag-concentrate sa iisang kalakal at iisang negosyo lamang. Sa pag-ibig, iwasang mag talusira sa minamahal upang magtulo-tuloy ang isang maligaya at pang habang buhay na relasyon. Mapalad ang 5, 17, 26, 35, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Malka-Tera-Om.” Maroon at beige ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Manatiling tapat at mabuti, upang maging mabuti din sa iyo ang tadhana. Sa pag-ibig, maging tapat sa kasuyong Sagittarius. Ang iyong magic stone: Chalcedony. Mapalad ang 8, 19, 28, 34, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He Vau-Weh.” Pink at olive green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Hindi madaling magpatawad, ngunit kailangan mong gawin upang muling mabuo ang relasyon! Sa pinansyal hindi ka uunlad kung mananatili kang nag-iisa, kailangan mo ng kapareha. Ang iyong magic stone: Emerald. Mapalad ang 6, 16, 25, 34, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Minna-Dosya-Galla-Om.” Green at red ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Walang ibang solusyn upang umunlad kundi ang magsinop ng kabuhayan hangga’t bata ka pa. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipag-relasyon sa isang topaking Aquarius. Ang iyong magic stone: Sardonyx. Mapalad ang 1, 19, 18, 23, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Raga-Kastha-Om.” Blue at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Panahon na upang magsimula ng negosyo, ngayong buwan ng Mayo. Sa ganyang paraan malaking halaga ang kikitain. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipag-relasyon sa isang Scorpio. Ang iyong magic stone: Sardius. Mapalad ang 5, 16, 25, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pulkasa-Om.” Green at beige ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa pinansyal, habang nagpapakabuti, lalong darami ang salapi. Sa pag-ibig, wag lokohin ang kasuyong Aquarius, may magandang kapalarang kang makukuha sa kanya. Ang iyong magic stone: Jasper. Mapalad ang 5, 18, 32, 39, 41, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om.” Yellow at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Tandaang ang payapang isipan ang magbibigay ng mas marami pang biyaya at suwerte. Sa pag-ibig, matatagpuan ang true love sa isang Taurus. Ang iyong magic stone: Beryl. Mapalad ang 6, 18, 22, 34, 41, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yantra-Dosha-Om.” Maroon at purple ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Wag masyadong malandi at pagkatapos ay magpo-post ng kung ano-ano sa Facebook. Itigil na ang pagka-adik sa selfie at pagla-like ng kung ano-anong post. Sa halip ang pamilya at pagpapaunlad ng kabuhayan ang atupagin. Ang iyon magic stone: Topaz. Mapalad ang 7, 9, 26, 33, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Blue at green ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Tuloy-tuloy ang dating ng suwerte na may kaugnayan sa salapi. Sa pag-ibig ay gayon din, mas magiging maligaya ang paparating na buwan ng Mayo. Ang iyong magic stone: Amethyst. Mapalad ang 6, 14, 25, 34, 43, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Taph-Harath.” Red at purple ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Higit kang magiging maligaya sa bagong pag-ibig na darating hatid ng isang Gemini. Sa pinansyal, isang Aquarius ang magbibigay sa iyo ng malaking halaga. Ang iyong magic stone: Jacinth. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 39 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Manu-Menggay-Agne-Om.” Olde rose at orange ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Maikli lang ang buhay kaya walang dapat gawin kundi ang magpayaman. Kapag mayaman ka na kusa na ring dataing ang isang wagas at pang habang buhay na pag-ibig. Ang iyong magic stone: Chrysoprase. Mapalad ang 7, 17, 23, 34, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — May bagong pag ibig na darating siguraduhin siya ay isang Gemini o kaya’y Libra upang habang buhay ka ng lumigaya. Sa pinansyal, hinay-hinay lang sa pagasta, alalahanin mong hindi pinupulot ang pera. Ang iyon magic stone: Rock crystal. Mapalad ang 1, 18, 28, 34, 43, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Omne-Venit” Gray at green ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Aksyon ang kailangan, upang lumigaya at yumaman. Sa pag-ibig, tuloy lang ang pakikipagrelasyon sa isang Cancer. Ang iyong magic stone: Sapphire. Mapalad ang 1, 7, 19, 22, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vedanta-Govinda-Om.” Beige at red ang buenas.

