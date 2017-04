Pakakasalan kaya ng BF kapag nabuntis? (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Abby ng Bagbag, Novaliches, Quezon City

Problema:

1. Naisipan ko pong sumangguni sa inyo upang itanong kung ang kasalukuyan ko na bang boyfriend ang aking makakatuluyan at kung compatible ba kami? Madalas kasing may nangyayari na sa amin at natatakot ako na baka bigla akong mabuntis at pagkatapos ay takasan nya ako. Sabi kasi nya sa akin ay ayaw nya pang mag-asawa o hindi pa daw siya handa, kaya lagi kaming nagtatalo at sinasabi kong paano pagnabuntis mo ako e ayaw naman niyang mag-condom pagtatalik kami.

2. Ano sa palagay mo kami na kaya ang magkakatuluyan at pag nabuntis ako pakakasalan nya kaya ako. November 27, 1991 ang birthday ng boyfriend ko at March 30, 1992 naman ako.

Umaasa,

Abby ng Quezon City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Aries (Illustration 2.) at Sagittarius naman ang boyfriend mo ay nagsasabing tugma at compatible kayo, dahil ang Aries at Sagittarius ay nagtataglay ng iisang element – ang elementong fire o apoy.

Numerology:

Bukod sa Astrology tunay ngang tugma at compatible din kayo sa Numerology, kung saan ang birth date na 27 ng boyfriend mo ay saktong tugma din sa birth date mong 30. Kapag ang 27 at 30 ay nagkatuluyan, tiyak na magkakaroon sila ng isang maligaya at maunlad na relasyon habang buhay.

Lushcer Color Test:

Upang magtuloy-tuloy ang suwerte at mainit na pagmamahalan iminumungkahing lagi kayong gumamit ng kulay na pula, violet, pink, asul at lilac. Sa nasabing kulay lalong iigting at mananatili ang pagmamahalan habang buhay.

Huling payo at paalala:

Abby kung hindi pa handing mag-asawa o magpakasal ang boyfriend mo kung sakaling mabuntis ka, walang dahilan upang pumayag ka ng pumayag na makipagtalik sa kanya. What I mean, may karapatang kang tumanggi kung ayaw mo naman ng sex. Pero ano’t-anuman ang kalabasan, wala naman kayong magagawa kapwa, sa kapalarang sa inyo ay nakatakda, kung saan, isa lang ang tiyak mabuntis ka man o hindi ng boyfriend mo sa taong 2019 makakasal kayo ng boyfriend mo at ang nasabing pagpapakasal ay hahantong na nga sa isang masagana at maligayang pagpapamilya habang buhay.

