Hunk actor suki ng mga bugaw pag bayaran na ng bills By Cristy Fermin Bandera

KILABOT na kilabot ang mga nasa paligid ng isang male personality nang sabihin niya na hindi siya open para sa mga alok na alam na alam niya naman na katawan lang niya ang kapalit. Indecent proposal ang tinutukoy ng male personality, napakarami na raw nagtangka ng ganu’n sa kanya, pero diretso niyang sinasabi sa nag-aalok na pagkakaibigan lang ang kaya niyang ibigay. Gustong masuka ng isang nandu’n na nakarinig sa kanyang pralala, ang isa naman ay biglang nahilo, parang kinapos daw ito ng hangin sa ulo dahil sa pinagsasasabi ng aktor. Takang-taka sila kung bakit at paano ‘yun nasasabi ng hunk actor, samantalang napakaraming nakakaalam na siya pa nga ang kumokontak sa mga Boogie Wonderland (bugaw, pimp) para siya makaraket, nag-uulyanin na raw ba ang hunk actor na ‘yun? “Napakasarap niyang painumin ng retention medicine para hindi siya ganyan. Parang wala siyang alam, parang wala siyang natatandaan, parang hindi niya alam na madalas pa ngang siya ang tumatawag sa mga bugaling para siya ihanap ng booking! “Ano ba ‘yan? Bakit kinakaya niyang magsabi ng mga bagay na hindi niya naman kayang panindigan? Indecent proposal? Naku, hindi na nga kailangang alukin ang hitod na aktor na ‘yun, e! “Siya mismo ang naghahanap ng booking, siya ang nakikiusap sa mga Boogie Wonderland, lalo na kapag panahon na ng bayaran ng mga bills niya!” manghang-manghang kuwento ng aming source. Takang-taka ang mga nakapalibot sa hunk actor kung bakit siya nagpapakawala ng mga ganu’ng salita. Pero tama rin ang punto ng isang miron, puwedeng mas kinukuha niya ang atensiyon ng mga becking may type sa kanya, ‘yun daw ang kuwento kung bakit. “Naku, isa lang ang masasabi ko sa mga kaeklatang pinagsasasabi ng lalaking ‘yun! Bago siya tumanggap ng booking, e, maglinis muna siya ng katawan niya. Observe proper hygiene, dahil ang dudumi ng mga kuko niya sa kamay at paa! “Bumili rin siya ng gamot sa sipon at ubo para hindi siya singa nang singa! Ang cheap-cheap niya, ha? Ipatapon n’yo nga sa isang bayan sa bandang South ang hitod na ‘yan!” naiinis na pagtatapos ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, alam na, pramis!

