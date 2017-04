Megan handang-handa na sa hamon ng Hollywood

HANDANG-HANDA na si Miss World 2013 Megan Young sa bagong kabanata ng kanyang showbiz career.

Ita-try ng dalaga ang kanyang luck sa mundo ng Hollywood. Sa darating na July ay pupunta na ng Amerika ang girlfriend ni Mikael Daez para simulan na ang pagtupad sa kanyang Hollywood dream.

Ayon kay Megan nang makachikahan ng ilang members ng entertainment media sa presscon ng latest offering ng Regal Entertainment na “Our Mighty Yaya”, gagawin daw niya ang kanyang best para matupad ang kanyang pangarap.

“Sa pagpunta ko du’n, I’m really starting from scratch, from zero talaga. Pero hindi naman ako nag-e-expect.

“If there’s something for me doon, super thank you, pero kung wala, e, ganu’n talaga ang buhay, di ba? Ang sabi ko nga, ang mahalaga, I tried, sinubukan ko,” pahayag ng Kapuso actress.

Kamakailan ay pumirma nga ng kontrata si Megan sa isang Hollywood talent agency, ito ang bahalang maghanap ng possible projects sa kanya roon.

“Pagdating ko doon, magkakaroon ako ng summer workshop, sa acting. Kailangan ko kasing i-practice ‘yung sarili ko in English or acting in English. Marami pa akong gagawin doon para mas ma-develop pa.

I’m only 27. So might as well gawin ko na ngayon. Bata pa naman ako at hindi pa ako nag-aasawa.

“Wala na rin naman akong anak at walang obligasyon sa ibang tao so I might as well try it now and grab the opportunity. Excited ako,” say pa ni Megan.

Sa isa pang panayam sa dating beauty queen, sinabi nitong pareho ang nararamdaman niyang excitement at kaba noong sumali siya sa Miss Philippines World, “Ako naman, tulad noong pag-join ko sa Miss World, talagang pinag-isipan kong mabuti. It’s something na parang yung gut feel ko. So, same feeling ‘yung pagpunta ko roon.”

Para kay Megan, hindi guarantee ang pagiging Miss World niya para maka-penetrate sa Hollywood, “I don’t think it will be an advantage. Kasi, at the end of the day, titingnan pa rin nila sa profile mo kung sino iyong babagay sa character. Mas maganda pa rin ‘yung natanggap ka nila dahil may nakita silang potential sa ‘yo.”

Samantala, excited na rin si Megan sa nalalapit na showing ng pelikula nilang “Our Mighty Yaya” kung saan makakasama niya ang Comedy Queen na si Ai Ai delas Alas. Aniya, it is something na talagang proud siya dahil kakaiba rin ang naging experience niya sa nasabing project.

Showing na ang “Our Mighty Yaya” sa May 10 bilang Mother’s Day presentation ng Regal Films.