Edward Barber may resbak sa mga bastos na bashers

RUMESBAK ang dating PBB Lucky Season 7 housemate na si Edward Barber sa lahat bashers na walang tigil sa pagpo-post ng mga kanegahan tungkol sa kanya.

Ngunit hindi tulad ng ibang celebrities, hindi nakipag-away ang ka-loveteam ni PBB Big Winner Maymay Entrata sa kanyang haters, sa halip nagbigay pa ito ng positibong mensahe sa bashers.

Sa kanyang Instagram account, nag-post si Edward ng kanyang saloobin matapos mabasa ang mga panlalait sa kanya ng ilang netizens.

“Shoutout to all the bashers for making me work harder at everything I do. If you ignore, then you don’t get affected. Simple guys,” sey ng tisoy na binatilyo.

In fairness, ilang minuto lang ang lumipas ay libu-libo na agad ang nag-like rito at sandamakmak din ang nagkomentong fans ng MayWard at nagtanggol sa former housemate.

Ayon kay Forebidden Lhove, “Hahahahaha! BBLLEEHHH BASHER’S BULAG SINA MAYMAY AT EDWARD sa n u kau ang INSPIRATION nila para pagbutihin pa ang kanilang Career sa Industry…Basta kming MAYWARD fans full support kmi sa n u hangga’t andiyan kau hangga’t d nmin maririnig mula sa bunganga nyo na ayw nyo na sa isa’t isa or gusto nyong mag solo or e pair sa iba NEEEVVEERR AT NEEVVEERR KMING MAGSASAWANG supportahan kau.

“Mahl na mahl nmin kau MAYMAY AT EDWARD OR MAYWARD…counting Days nlang MAYWARD 2GETHER 4EVER na nman yaahhooo excited much sana pa live ung tagpo nyo ulit cchhaarrr kunwari nasa isang guesting si MAYMAy tpos biglang susulpot si Edwardo aawww keerrrii imagination is Free!

“GOD WILL BLESS YOU MORE AND MORE AND MORE MAYWARD para mas marami pang matutulongan at maging masaya!!MAYWARD LANG SAPAT na!”

Comment naman ni Neneng Cansing, “May mga tao tlga n pilit isiksik ang sarili sa taong ayaw nman s knila…bkit kya ganun? nasubaybayan ntin ang kwento ng buhay ng mayward cmula p lng at hanggang ngaun hndi p b sapat ang mga npanood nyu pra sbihin kng ano ang katutuhanan?

“Bkit ayaw nlng nyu tanggapin ang lht? maawa nman kau s idol nyu? imbis n sisikat eh kau p ang humihila pababa..sa ngaun mayward is real at hndi kami mgsasawang suportahan cla dhl sbrang napasaya nila kami at sbrang masaya kami s knila.”

Samantala, hinihiling din ng MayWard fans na sana’y bigyan na agad ng teleserye ang magka-loveteam dahil atat na atat na silang mapanood ang kanilang nga idol na nagpapakikilig sa madlang pipol.