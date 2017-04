Beauty: Lahat yata ng simbahan sa Europe kinatok ko!

NANG mabuntis si Beauty Gonzales ay inamin niyang natakot siya nang husto dahil nga maganda ang takbo ng showbiz career niya noon.

Pagkatapos ng seryeng Dream Dad kung saan nakatambal niya si Zanjoe Marudo ay binigyan agad siya ng follow-up project, ang Ningning bilang ina naman ng child star na si Jana Agoncillo.

Naging running joke nga na tinotoo na raw ni Beauty ang magkaroon ng anak dahil sa mga pino-portray niya sa mga teleserye ng ABS-CBN.

Sa grand presscon ng bagong panghapong serye ng Dos, ang Pusong Ligaw na mapapanood na ngayong araw, ay tinanong si Beauty kung ano ang pakiramdam niya na nakabalik na siya ulit sa showbiz pagkatapos ng isang taong pagkawala at anong mayroon siya at binigyan uli siya ng chance ng Kapamilya station.

“Sa totoo lang, siguro I believe that I got the talent and naniniwala sila sa akin sa talent ko at buti pinaniwala nila ulit sa akin kasi ang tagal ko ring nawala, for a year.

“I don’t wanna say but I know myself that I’m good to the people I’m working with, mahal ako ng staff, mahal ko rin sila and siyempre, naaalala rin nila ako. Kasi kung mabait ka sa mga katrabaho mo at pleasant ka sa lahat kahit sino pa ‘yan like sa utility sa lahat ng tao sa taping, maaalala ka nila. So thank you,” sabi ng aktres.

Araw-araw daw nananalangin si Beauty na sana ay bigyan siya ng isa pang pagkakataon ng ABS-CBN, “Oo ipinagdadasal ko, e-veryday I pray. Siyempre nu’ng nabuntis ako, I was really scared kasi my God, sunud-sunod na ‘yung proyekto ko no’n, eh. Oo, pati ‘yung pagpapapayat ko (i-pinanalangin ko rin).

“From Dream Dad, to Ningning and then, may Walang Iwanan soap pa ako, I was doing two soap at that time and then I got pregnant, oh my gosh!

“Lahat yata ng simbahan sa Europe at lahat yata ng napuntahan kong country kinatok ko, sabi ko, ‘Lord, gusto ko pong bumalik, gusto kong patunayan sa kanila na hindi ako sayang at kaya kong patunayan.

“And thankful ako kasi naniniwala pa rin sila sa akin (ABS-CBN) and to my manager Arnold Vegafria kasi muntik na akong hindi maniwala sa sarili ko. Yes, muntik na akong hindi maniwala sa sarili ko, kasi I got pregnant at nawala ako sa show, and that’s a big problem kasi they had to pull me out and nakakahiya. Buti na lang, mabait ako sa lahat ng tao,” kuwento ng aktres.

Challenging ang papel ni Beauty sa Pusong Ligaw na kung nasanay daw ang manonood na parati siyang nagpapatawa sa mga seryeng nagawa niya ay ibang Beauty Gonzales daw ang mapapanood sa seryeng ito.

“Heavy drama ako rito, kasi may revenge at never kong ginawa pa sa mga past teleserye ko, so ibang-iba,” say ni Beauty.