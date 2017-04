Aktres walang patawad, sumugod sa taping ng 2 celebrity para mangutang at magsugal By Cristy Fermin Bandera

MATAGAL na ang kuwentong ito pero dahil paminsan-minsan lang nagkakasama-sama sa isang umpukan ang mga magkakaibigang nagtatrabaho sa telebisyon ay ibinabalik nila ang mga istorya ng nakaraan na pare-pareho nilang naranasan. May taping nu’n ang isang grupo ng mga artista sa isang malaking hotel. Maayos ang daloy ng trabaho, masasaya ang lahat, nang biglang dumating ang isang female personality na hindi naman part ng serye. “Hinanap ni ______ (pangalan ng babaeng personalidad) ang mga bida ng series. Kailangan daw kasi niyang makausap. E, nasa kani-kanyang kuwarto sila, nagpapahinga, baka raw puwedeng puntahan na lang niya? “Sinabi sa kanya ng EP na huwag na niyang puntahan, nagpapa-retouch na lang naman sila, papalabas na sila ng hotel room. Wait naman ang female personality. Medyo matagal-tagal din siyang naghintay. “Naisip ng mga nandu’n na mahalaga siguro ang pakay niya, hindi naman siya maghihintay kung hindi, di ba? So, nandu’n lang siya, kasama ang isang PA yata niya,” kuwento ng aming source. Ilang mi-nuto pa ay dumating na sa set ang dalawang bida ng serye, kaila-ngan na nilang magtrabaho, humahabol kasi sila sa day effect. Patuloy ng aming impormante, “Sinalubong niya agad ‘yung bidang babae. Tapos, lumapit na rin sa kanila ang bidang lalaki. Tama, magkakakilala naman sila, pero hindi sila ganu’n ka-close! “Narinig ng mga nandu’n ang sinabi ng bidang girl, ‘Sorry, pero tamang-tama lang ang dala kong pera sa pagte-taping ko. May card naman kasi ako na puwede kong ipambayad sa mga needs ko.’ “Sabi naman ng bidang lalaki, wala raw siyang malaking pera, meron siya sa wallet niya, four thousand lang. Kung gusto raw ng girl, e, hati na lang sila! “Nakakaloka! Tinanggap ng female personality ang two thousand mula sa bidang lalaki! Nangungutang pala siya, nagpunta lang siya du’n para mangutang! “Sa kabilang wing pala ng hotel na pinagteteypingan nila, e, may casino! Nakakaloka ‘yun, hinding-hindi namin makakalimutan ang kuwentong ‘yun!” tawa pa nang tawang kuwento ng aming source. Nakow, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, huwag na ‘yung dalawang personalidad na bumibida sa serye, ‘yung female personality na lang na nangungutang sa kanila ang hulaan n’yo kung sino, may iba pa ba?

