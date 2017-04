Horoscope, April 24, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Panahon na upang muling magpaganda, upang tuloy-tuloy na dumating ang magagandang kapalarang may kaugnayan sa salapi at sa materyal na bagay. Sa pag-ibig at pinansyal, isang Capricorn ang tutulong sa iyo upang lumigaya at yumaman. Mapalad ang 3, 18, 21, 27, 34, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Arham-Nama-Jnana-Om.” Blue at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Wag gawing kumplikado ang mga bagay – manatili sa iisa at dati ng minahal. Sa pinansyal, sundin ang advice ng isang kaibigang Sagittarius. Ang anghel mong tagapagligtas: Malahidiel. Mapalad ang 9, 12, 27, 39, 42, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Krisna-Krisna.” Lilac at magenta ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pag-ibig, sa isang outing may masarap na romansang mararanasan. Sa pinansiyal, malaking halaga ng salapi ang iyong mahahawakan, huwag ubusin agad-agad, umpisahan mo ng mag savings. Ang anghel mong tagapagligtas: Asmodel. Mapalad ang 3, 15, 22, 33, 42 at 49. Mahiwagang mantra: “Graha-Dosya-Jawala-Om.” Red at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kung napapansin mong nagkaka-edad ka na, panahon na upang manatili sa iisang ka-relasyon. Sa pinansiyal, sa produktong may kaugnayan sa high tech na kasangkapan yayaman ka. Ang anghel mong tagapaglitas: Ambriel. Mapalad ang 5, 9, 27, 33, 39 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Kalil-Homa-Japa-Om.” Pink at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Hindi ka magiging maligaya kung hindi paiiralin ang praktikalidad. Hindi sa pamamagitan ng emosyon makakamit ang tagumpay kundi sa pamamagitan ng isip at rason. Sa pag-ibig pera ang magpapaligaya sa relasyon. Ang anghel mong tagapagligtas: Muriel. Mapalad ang 1, 7, 22, 37, 40 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Kesar-Khangaya-Kapor-Om.” Green at black ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Bukas ng umaga gumising ka bago sumikat ang araw. Isulat sa malinis na papel ang mga layunin. Makikita mo, kusa mo rin itong makakamit pagkatapos ng apat na taon. Ang anghel mong tagapaglitas: Verchiel. Mapalad ang 8, 17, 29, 32, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Suryaye-Maneh-Om.” Green at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa pag-ibig, wag kang maghanap kung saan-saan, hayan siya at katabi mo lang. Sa pinansiyal, ngayong maganda ang pasok ng pera, matuto kang mag-savings. Ang anghel mong tagapagligtas: Hamaliel. Mapalad ang 5, 14, 27, 32, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Santosha-Yamas-Pranidhana-Om.” Lilac at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sa araw na ito ang likas na kagandahan at magnetismo ang aakit ng positibong kapalaran. Panatiliin ang pagsusuot ng kulay na red at panatiliin ang pusturang mabango at parang laging bagong paligo. Ang anghel mong tagapaglitas: Zuriel. Mapalad ang 4, 12, 27, 36, 42 at 47. Mahigawa mong mantra: “Sangkaan-Thaanam-Bhavalam.”

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pag-ibig, makuntento sa kasalukuyang minamahal. Sa pinansiyal, mag-invest sa mga produktong may kaugnayan sa pagkain at bagong mga gadgets. Ang anghel mong tagapaglitas: Barchiel. Mapalad ang 4, 17, 18, 25, 33, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Violet at blue ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — May oportunidad ng paglalakbay na mabubuksan, sa malayong lugar matatagpuan ang pag-unlad. Sa pag-ibig, sa office o sa lugar kung saan ka nagwo-work mami-meet ang true love. Ang anghel mong tagapagligtas: Advachiel. Mapalad ang 9, 18, 24, 39, 42 at 47. Mahiwagang mong mantra: “Aum-Jai-Shari-Dosya-Om.” Red at maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Panahon na upang ipatupad ang sariling pagpapasya. Sa pag-ibig, manatiling tapat sa minamahal. Sa pinansiyal, pagkakataon mo ng sumugal sa mga produktong may kaugnayan sa agrikultura. Ang anghel mong tagapagligtas: Hanael. Mapalad ang 5, 14, 17, 26, 38 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Tatha-Yantra-Sakra-Om.” Green at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Parating na ang suwerte, hindi mo ba nararamdaman? Ngumiti lagi at maging masaya, upang tuloy-tuloy mong masapo ang magandang kapalaran sa pag-ibig at pinansyal. Ang anghel mong tagapagligtas: Cambriel. Mapalad ang 2, 7, 19, 28, 34, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shiva-Durga-Om.” Red at black ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa sariling diskarte matutupad na ng kusa ang matagal mo nang pinapangarap – ang yumaman! Sa pag-ibig, sa isang paglalakbay may bagong relasyong mabubuo. Ang anghel mong tagapaglitas: Amnitziel. Mapalad ang 1, 2, 19, 25, 43, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Tara-Beha-Jovecal-Om.” Green at white ang buenas na kulay.