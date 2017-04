Young actress nagdyowa ng di kagwapuhan pero super yaman; naghihiganti sa mga ex-BF By Cristy Fermin Bandera

BAKIT kaya sinesentruhan ngayon ng hindi kagandahang kuwento ang isang young actress na kahihiwalay pa lang sa kanyang boyfriend na aktor? Gold digger ang tawag ngayon sa kanya. Dati nang may mga istoryang ganu’n tungkol sa young actress, hindi nga lang masyadong sinasakyan ‘yun ng kanyang mga kasamahan, pero bakit biglang nabuhay na naman ang kuwento tungkol sa magandang young actress? “‘Yung pagpapalit-palit niya ng karelasyon, e, hindi na question. ‘Yun naman talaga ang bitbit niyang image, di ba? Meron daw kasi siyang pagmamanahan sabi ng mga nakakakilala sa kanya. “‘Yung kuwento naman tungkol sa pagiging gold digger niya, e, ngayon na lang uli lumutang dahil sa pagkakaroon niya ng boyfriend na non-showbiz. “Kuwento kasi ng mga miron, e, mas pinili niya ang guy na hindi naman ganu’n ka-attractive ang itsura kesa sa mga nagpaparamdam sa kanya, kasi nga, ang kuwento, e, madatung ang guy! “E, ano raw naman ngayon kung hindi guwapo ang boyfriend niya, e, kung pinasasaya naman siya dahil sa mga regalo, ‘yun ang kuwento ng mga miron! “Aanhin daw naman niya ang guwapong bagets, kung siya pa ang magreregalo, di du’n na lang siya sa hindi nga kaguwapuhan, pero mucho naman ang pocket!” simulang kuwento ng source. Totoo kayang sawa na kasi ang young actress sa kareregalo sa mga ex niya? Sobra raw kasing magmahal ang girl, bigay kung bigay, kaya palaging laslas ang bulsa niya. Balik-chika ng aming impormante, “So, panahon ito ng paniningil? Time ito ng pagbabawi sa mga datung na kumawala sa kanya nu’n? Ano ito, negosyo? Binabawi ang naging puhunan niya? “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, paborito n’yo pa naman ang nakabilaong puto na kapangalan ng girl na itey, getlak n’yo na?” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.