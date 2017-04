Walang girlfriend (2)

Sulat mula kay Kevin ng Poblacion II, Obrero, Butuan City

Problema:

1. Ako po si Kevin na isinilang noong May 7, 1992. Sa ngayon sa edad kong 25 hindi pa rin ako nagkaka-girlfriend. May trabaho naman ako bilang supervisor sa isang supermarket at okey naman ang suweldo ko, ang problema ko na lang talaga sa ngayon ay kung paano magkaka-girlfriend? Nagkakagusto din naman ako sa mga babae pero nakakahiya mang aminin madalas na hindi nila ako nagugustuhan o naba-busted lang ako.

2. Ano po ba ang dapat kong gawin upang makapagpasagot na ako ng babae at ng magka-girlfriend na ako? At kung magkaka-girlfriend na ako kailan kaya ito mangyayri at sino kaya ang babaing unang magiging girlfriend ko?

Umaasa,

Kevin ng Butuan City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Taurus (Illustration 1.) ang nagsasabing isang babaing Virgo ang nakatakda mong maging girlfriend na sa una ninyong pagkikita, ang nasabing babae ay nakasuot ng kulay white o kaya’y asul na damit.

Numerology:

Ang birth date mong 7 ay nagsasabing sa taon ding ito ng 2017 darating ang nasabing babae na magiging girlfriend mo, sa saktong buwan ng Oktubre o kaya’y Nobyembre, sa panahong tinuran, kusang mabubuo ang isang masaya at matamis na pagmamahalan.

Graphology:

Kapansin-pansin ang malinaw na phallic symbol sa buntot ng letang “g” sa iyong lagda. Ibig sabihin ngayon pa lang nasasagap na ng unconscious mong isipan ang nalalapit na pagkakaroon ng girlfriend, mula sa isang babaing maliit lang o mababa lang ang height at maliit din ang sulat kamay.

Huling payo at paalala:

Kevin ayon sa iyong kapalaran kusang darating ang babaing matagal mo ng hinihintay at ito ay magaganap tulad ng nasabi na sa taon ding ito ng 2017 sa buwan ng Oktubre o kaya’y Nobyembre, na nagtataglay ng zodiac sign na Virgo, kung saan, ang babaing ito na may initial na M.O. ang siya mo na ring mapapangasawa at makakasama sa pagbuo ng isang maligaya at pang habang buhay na pamilya.

