Horoscope, April 23, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Basta’t laging optimista ang takbo ng isipan, hindi ka mabibigo. Kapag laging maganda ang iniisip lalong darami ang salapi. Sa pag-ibig, wag pag isipan ng masama ang kasuyo upang lalong uminit ang relasyon. Mapalad ang 5, 12, 21, 30, 42 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Yara-Dosya-Om”. Purple at silver ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Pag-ibayuhin pa ang sigasig, tuloy-tuloy na ang paglago ng kabuhayan. Sa pag-ibig, alalahaning lagi na kaya ka nagpupunyagi para sa iyong kasuyo at sa iyong pamilya. Iron ang metal na magsisilbing talisman. Mapalad ang 3, 9, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Agiel-Zazel-Yophiel.” Gray at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Tama ang iniisip mong paglalakbay, sapagakt kapag bigo sa sinilangang bayan, sa ibang lugar ka tiyak na magtatagumpay, lalo na sa pinansyal at sa pag-ibig. Copper ang metal na magsisilbing talisman. Mapalad ang 6, 13, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Nakiel-Kedemel-Hagiel.” Yellow at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sundin ang sinasabi ng puso, upang hindi ka mamali ng pagpapasya. Sa pinansyal, wag gamitin ang isip upang mas madali kang yumaman — bukod sa damdamin, kutob at intuition ang pairalin. Mercury ang magsisilbing talisman. Mapalad ang 5, 14, 25, 29, 34 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Malka-Halka-Tetra-Om.” Green at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Hindi dapat makipagtalo para lang makuha ang iyong gusto. Sa pamamagitan ng diplomasya, mas malaking halaga ang kikitain. Sa pag-ibig, lambingin ang kasuyo upang mapahinuhod mo siya sa iyong kagustuhan. Silver ang magsisilbing talisman. Mapalad ang 1, 4, 19, 28, 37 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Egosum-Om-Obre.” Orange at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Kung hindi matututong mag- ipon, sayang ang iyong mga kinikita. Tama ang matagal mo nang iniisip, “kaya ring bilin ng salapi ang pag-ibig”, kaya magpakayaman ka na ngayon. Gold ang magsisilbing talisman. Mapalad ang 4, 19, 28, 33, 37 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kurvan-Adhenan-Om.” Yellow at magenta ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Suwerte sa kaibigang mabilis maglakad at mapangit ang sulat kamay, siya ang tutulong sa iyo upang lalo pang umangat ang kabuhayan. Sa pag-ibig, sa isang Taurus matatagpuan ang true love sa medyo maliit na pandak. Anumang metal na galaw ng galaw ang magsisilbing talisman. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Terta-Malka-Om.” Blue at white ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Venus ang planeta ng Libra, upang mag-ibayo ang magandang kapalaran kailangang lagi kang “in love”. Kapag lagi kang in love, aangat ng mabilis ang paglago ng kabuhayan. Lahat ng metal na magkapareha ang magsisilbing talisman. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Kedemel-Om-Hagiel.” Red at orange ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansyal, kung hindi ka matututong mag-savings, hindi ka yayaman. Magsimula ka ng mag-ipon ngayon. Sa pag-ibig, sa tabing dagat mas lalong iinit ang romansahan. Lahat ng bagay nangangagat o kaya’y gawa sa ngipin ng anumang hayop ang magsisilbing talisman. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 34 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agla-Devah-Om.” Red at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Kung sinomang kabigan ang lalapit sa iyo sa linggong ito dapat mo siyang tulungan, dahil darating ang panahong ikaw naman ang mangangailangan sa kanyang ng tulong. Sa pag-ibig, ituloy lang ang pakikipag-relasyon sa isang Gemini. Metal na Tin ang magsisilbing talisman. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yantra-Migeta-Om.” Gray at violet ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Maraming kumplikadong bagay ang mangyayari ngunit tandaang sa simpleng buhay higit kang mas magiging maligaya at maiiwasanb ang karamdaman. Sa pag-ibig, iwasang sumuong sa kumplikadong relasyong paparating. Anumang gawa o yari sa lupa ang magsisilbing talisman. Mapalad ang 5, 8, 28, 37, 39 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agara-Hare-Rama-Om.” Silver at purple ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pinansyal, may magaabot sa iyo ng malaking halaga, tanggap lang ng tanggap. Sa pag-ibig, makuntento sa kasuyong isinilang sa buwan ng Setyembre upang habang buhay ng lumigaya. Metal na lead ang magsisilbing talisman. Mapalad ang 1, 13, 22, 32, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Bejaa-Om.” Yellow at maroon ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Basta’t kumilos ka lang ng kumilos, nakaayos na, iisa lang naman ang patutunguhan ng lahat – pag-unlad. Sa pag-ibig, mag-joint force kayo ng kasuyo upang lalo pang lumago ang kabuhayan. Anumang bagay na may tubig ang magsisilbing talisman. Mapalad ang 2, 7, 19, 25, 28 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mandala-Rama-Om.” Green at beige ang buenas.

