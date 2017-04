Ara, Patrick nagsama sa Brunei para lang sa anak, di nagbalikan By Cristy Fermin Bandera

KUNDI mo alam ang kuwento ng relasyon nina Mayor Patrick Meneses at Ara Mina ay maliligaw ka sa mga pinakahuling pangyayari sa kanilang buhay. Magdududa ka rin na baka nga nagkabalikan na sila. Pero kung kabisado mo ang naging takbo ng kanilang relasyon, lalo na ang naging dahilan ng pakikipagkalas ng pulitiko sa aktres, ay hindi mo bibigyan ng kahit anong kakaibang pakahulugan ang pagsasama nila nu’ng nakaraang Semana Santa sa Brunei. Sa kabila ng nangyari sa kanilang relasyon ay pinanatili nina Mayor Patrick at Ara ang pagkakaibigan para sa kanilang anak na si Amanda. Malayang nahihiram ni Mayor Patrick ang kanilang anak, hindi siya nagkukulang sa pagtupad sa mga obligasyon para sa bata, maayos ang naging pag-uusap nila ni Ara tungkol kay Mandy. Walang pagbabalikang naganap, pero napasaya nina Mayor Patrick at Ara ang kanilang anak, naniniwala sila na kapag nakikita ng bata ang kanyang mga magulang na nagkakasundo ay maayos ang paglaki nito. Ganu’n lang ‘yun. Para sa bata ang naging pagsasama nila nang ilang araw, walang ibang dahilan ‘yun kundi ang kapakanan ng kanilang anak, walang nangyaring pagbabalikan. Malinaw ‘yun.

