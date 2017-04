Horoscope, April 22, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Huwag magpa-sulsol sa iba! Sa mga bagay na pagkakaperahan, ikaw ang dapat mauna. Sa pag-ibig, ituloy ang pakikipag-relasyon sa isang Capricorn. Mapalad ang 4, 16, 26, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Raga-Kashta-Om.” Old rose at magenta ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Pagkakataon n’yo nang yumaman! Sa pinansyal at pag-ibig kumbinsihin ang kasuyo na simulan na ang negosyong may kaugnayan sa pagkain. Sa pagtutulungan ninyong dalawa, sigurado na ang pagyaman. Mapalad ang 6, 15, 27, 36, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om.” Red at purple ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Malaking suwerte ang darating! Dambuhalang halaga ng salapi ang biglang mahahawakan, wag mo na itong bitiwan pa, upang hindi na maubos. Sa pag-ibig, isang kakalat-kalat na Virgo ang agad na makakarelasyon! Mapalad ang 1, 4, 14, 19, 28, 40. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ca-Dabra.” Yellow at blue ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Wag ilihim ang iyong nadarama, lalo ka lang mahihirapan. Ibulalas ang lihim na pagsinta sa isang Aquarius. Sa pinansiyal, singilin ang mga kaibigang may mga pagkakautang, dahil kung hindi sila sisingilin, hindi talaga sila magbabayad. Mapalad ang 5, 13, 22, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Una-Salus-Una-Aum.” Lilac at violet ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Mamayang gabi, wag kalimutang magdasal at pagkatapos humiling ka kay Lord, paglipas ng pitong araw ang iyong hiniling ay tiyak na matutupad. Mapalad ang numero ng water na siya ring kaakibat ng planetang Moon, 2, 7, 20, 25, 29, at 38. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Adonai-Om-Shaddai.” White at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Dahil sa sobrang makasarili mawawala isa-isa ang mga kaibigan. Aanhin mo ang limpak-limpak na salapi kung tatawagin ka naman nilang “walang pakisama?” Sa pag-ibig, kahit ano ang mangyari may kaisa-isa ka pa ring kakampi – ang kasuyong Aries! Mapalad ang 5, 17, 24, 34, 41 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nulli-Secunda-Om.” Black at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Minsan dapat mo ring pagbigyan ang mga nangungutang kaysa sa tawagin ka nilang kuripot at makunat. Sa pag-ibig, ilibre ng halo-halo ang minamahal, kahit na sa may kanto lang. Mapalad ang 4, 8, 17, 25, 34, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahatna-Mandala-Om”. Blue at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — May magte-text, may hatid na magandang balita. Pinapakuha na sa iyo ang pera na matagal mo nang hinihintay! Sa pag-ibig, kunwari lang na nagseselos ang kasuyo pero ang totoo mahal na mahal ka niya. Mapalad ang 1, 5, 14, 23, 28 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Aspera-Om-Astra.” Red at yellow ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansyal at pag-ibig, pagsapit na pagsapit ng buwan ng Mayo, magugulat ka, papabor na uli sa iyo ang mga pangyayari at mabuting kapalaran. Basta’t lagi mo lang bigkasin ang mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Pink at brown ang buenas. Mapalad ang 4, 15, 24, 33, 42 at 47.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa negosyo, hindi ka dapat pang hinaan ng loob basta’t sumugod ka lang ng sumugod – yayaman ka! Sa pag-ibig, may isang Aries na lihim na nagkaka-gusto sa iyo, sa sandaling siya ay nagpakilala, sunggaban agad! Mapalad ang 2, 11, 28, 32, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ghaya-Tri-Aum.” Lilac at white ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Walang mangyayari sa buhay kung maghihintay lang ng suwerte! Simulan na ang negosyong may kaugnayan sa tindahan. Sa pag-ibig, hanapin ang kasuyong may birth date na 5, 14 o kaya’y 23 – siya ang magbigay sa iyo ng pagyaman. Mapalad ang 8, 12, 15, 28, 33, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jaya-Ritum-Om.” Red at blue ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Iwasang magtanim ng galit! Sa pagpapatawad at muling pakikipagkasundo mas malaking halaga ng salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, pagpasensyahan ang kasuyong makulit, darating ang araw magbabago din siya. Mapalad ang 2, 7, 16, 20, 34, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Om Savitre.” White at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Panatiliin ang pagiging matuwid! Hangga’t hindi ka gumagawa ng mali, patuloy na lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, may tuksong darating mula sa isang mapang-akit na Libra, hinay-hinay lang bago ka mapahamak. Mapalad ang 7, 11, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shiri-Mantra-Om.” Pink at beige ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.