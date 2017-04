Horoscope, April 21, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Magandang kapalaran ang darating kung ang araw na ito ay sasalubungin ng may ngiti at galak sa iyong puso. Pasalamatan ang Dakilang Lumikha at ang mga taong bumabati sa iyo upang mas marami pang suwerte at magagandang kapalaran ang dumating. Mapalad ang 3, 13, 23, 32, 35 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Deva-Om.” Pink at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Ngayon na ang panahon upang magtipid! Ngayon pa lang ay paghandaan na ng budget ang nalalapit na pasukan ng mga bata. Sa pag-ibig, okay lang kung titipirin ang kasuyo, hindi naman siya magagalit. Mapalad ang 6, 18, 27, 37, 45, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Omne-Neh-Venit.” Red at lilac ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Bagamat naging magastos ang nagdaang araw, sa pagpasok ng buwan ng Mayo, pagkakataon mo nang makapag-saving. Sa pag-ibig, maaalala mong bigla ang iyong first love dahil naaalala ka rin niya. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om.” Blue at silver ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Panahon na upang maglinis ng mga abubot! Ibenta ang lahat ng mga bagay na hindi na kailangan. Sa ganyang paraan ay nagkapera ka na, umaliwas pa ang inyong kapaligiran. Sa pag-ibig, katulungin ang kasuyo sa paglilinis. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” White at orange ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Mainam magpagupit ng buhok sa araw na ito upang lalo kang gumanda at sumeksi. Sa pinansyal, iwasan munang gumastos sapagkat kung maglalabas ng pera ngayong panahong ito, mas mabilis na mauubos. Mapalad 2, 7, 16, 20, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yantra-Om-Dosha.” Green at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Hindi ka mauutangan kung lagi kang nagpapakumbaba. Panatiliin ang pagiging low profile. Sa pag-ibig, ang pagpapakumbaba ninyo ng iyong kasuyo ang maghahatid patungo sa lalo pang ikauunlad ng buhay. Mapalad ang 1, 8, 27, 36, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum!” Yellow at maroon ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Kapag sinusuwerte ang mga Taurus, susuwertehin ka rin! Halos magkapareho ang kapalaran ng Taurus at Virgo kaya sa panahong ito ng Taurus, mula Abril hanggang Mayo, maraming suwerte ang kusang darating nang hindi mo inaasahan. Mainam ding tumaya sa mga number games. Mapalad ang 5, 9, 24, 27, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohan-Om-Karan.” Blue at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sino ba ang makikinabang sa mga paghihirap na ginagawa mo sa ngayon? Matutong magrelaks! Sa pinansyal at pag-ibig, yayain ang kasuyo na mamasyal sa tabing-dagat at doon kayo maglublob at mag-bonding. Mapalad ang 2, 11, 29, 34, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Bodhana-Om.” Red at white ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Kahit gipit sa buhay, hindi dapat sumuong sa mga gawaing iligal. Sa pagiging matuwid ay mas madali kang uunlad at yayaman. Sa pag-ibig, yayain ang kasuyong Cancer sa tabing-dagat at doon kayo mag-unwind. Mapalad ang 4, 16, 26, 35, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Shanti-Pad-Me-Om.” Magenta at orange ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag babagal-bagal upang hindi maubusan ng suwerte. Sa pagmamadali sa lahat ng ginagawa, mas magiging madali din ang pagyaman. Sa pag-ibig, ipagkaloob na ng mabilis ang hinihingi ng kasuyo—ngayon! Mapalad ang 9, 13, 22, 39, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Narahayana-Om-Namo.” Pink at maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Habang patuloy na nagsisipag, mas mabilis na lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, siglahan pang lalo ang pakikipagrelasyon sa isang Cancer upang hindi ka niya iwanan. Mapalad ang 4, 17, 21, 24, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Rama-Siravayana-Om.” Purple at magenta ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kahit tila nawawalan na naman ng kuwenta ang buhay, ituloy ang posibitong kaisipan at iwasan ang kalungkutan. Sa pag-ibig at pinansyal, ngayon mo mas naiisip na talagang kailangan mo ang isang mapag-aruga at mabait na kasuyo. Mapalad ang 1, 8, 25, 34, 43 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Raga-Om-Vaana.” Blue at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Marami kang gustong gawin pero wala ka pang nasisimulan! Unahin ang mga bagay na may kaugnayan sa pera. Ituloy ang binabalak na negosyo. Sa pag-ibig, isosyo ang kasuyo sa negosyong may kaugnayan paghahalaman at paghahayupan. Mapalad ang 7, 14, 7, 28, 36, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Apyahana-Dosya-Om.” Green at black ang buenas.

