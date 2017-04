Maiaahon ba sa kahirapan ang pamilya? (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula Ayie ng Dapitan st., Sampaloc, Manila

Problema:

1. Matagal na akong nag-aaplay sa abroad pero magkakalahating taon na ako rito sa Maynila ay hindi pa rin ako tinatawagan ng agency na pinag-apalyan ko. Itatanong ko lang po sana kung matutuloy ba ako sa abroad kasi ay malaki-laki na rin ang nagagastos ko. Balak ko na nga pong mag-give up at umuwi na lang sa aming probinsya, pero sabi naman ng pinsan ko na tumutulong sa akin at tinitirahan ko dito sa Maynila ay huwag daw akong susuko dahil may “travel line” daw ang aking palad. Nalaman namin iyon nang minsang magpahula kami sa gilid ng simbahan ng Quiapo.

2. Gusto ko pong mag-abroad kasi pangarap kong maiahon sa kahirapan ang aming pamilya sa probinsya, lalo na at matatanda na ang mga magulang ko na hindi pa nakakatikim ng maginhawang buhay. Ano sa palagay n’yo Sir Greenfield, makapaga-abroad kaya ako sa taong ito o mas magandang umuwi na ako sa aming probinsia at ituloy ko na lang ang pagtitinda ko ng isda sa palengke? October 28, 1990 ang birthday ko.

Umaasa,

Ayie ng Sampaloc, Manila

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Scorpio (Illustration 2.) ang nagsasabing sa sandaling pinairal ang lakas ng loob, tuloy-tuloy at isa-isang matutupad ang lahat ng mga pangarap mo sa buhay, lalong-lalo na ang paga-abroad. Hindi ka dapat sumuko, laban lang nang laban hanggang magtagumpay.

Numerology:

Ang birth date mong 28 ay nagsasabing sa sandaling nasimulan mo ang paga-abroad, tuloy-tuloy na ang pangingibang-bansa at marami pang mas magagandang suwerte ang darating sa iyong buhay sa edad mong 28 pataas.

Luscher Color Test:

Upang mas mabilis kang suwertehin, hindi lang sa paga-abroad kundi sa lahat ng aspeto ng buhay, lagi kang gumamit ng kulay na dilaw at pula. Sa ganyan paraan ay mas maraming suwerte at magagandang kapalaran ang kusang dadapo sa iyong buhay.

Huling payo at paalala:

Ayie hindi ka dapat mag-give up sa inaatupag mong pag-aabroad sa ngayon dahil sa taong ito ay natakda na ang magaganap. Sa buwan ng Abril o kaya ay Mayo ay magugulat ka pa dahil isang sopresa ang iyong matatangap. Paghahandain ka na ng inyong agency para sa final interview, pagkatapos nito ay may visa ka na agad at lilipad ka na patungong ibayong dagat upang doon magtupad ang lahat ng iyong mga pangarap sa buhay, lalong-lalo na ang pangarap mong maiaahon sa hirap ang inyong pamilya sa probinsya at mabigyan ng masarap na pagtanda ang iyong mga magulang.

