Diego sa problema nila ni Cesar: Ang nakalipas ay nakalipas na! Ok na ‘ko!

“ANG nakalipas, nakalipas na. Masaya na ako kung nasaan ako ngayon!” Ito ang naging pahayag ni Diego Loyzaga nang humarap sa entertainment media kamakalawa sa presscon ng bagong teleserye ng ABS-CBN, ang Pusong Ligaw.

Ayon sa binatang aktor, hindi na raw niya ine-expect na mapapasama pa siya sa nasabing proyekto dahil sa mga kontrobersiyang kinasangkutan niya kamakailan, kabilang na ang paglalabas niya ng sama ng loob laban sa amang si Cesar Montano.

“To be honest po, kung gusto niyo po talaga na malaman ang katotohanan, hindi ko talaga ini-expect na mangyayari ‘to. Hindi ko talaga ini-expect na matutuloy ‘to,” ang pahayag ng binata.

Hirit pa ni Diego, “Hindi ko na-expect na aabot ako dito, dito sa kinauupuan ko, sa harapan ninyo, ngayon. Pero nandito ako ngayon.”

“Well, dahil doon sa mga pagsubok na pinagdaanan ko noong mga nakaraang buwan at taon…siyempre, mga personal na isyu yun. Pero siyempre, sigurado naman na alam niyo kung ano ang mga yun.

“So, nawala lang po ang isip ko sa pag-aantay ng teleserye, nagulo lang ako ng kaunti. I’m very, very happy to be here. I don’t know another time I’ve been happy in my life na nandito na ako, kasama ko ang mga ‘to, and nakakapagsimula na kami.

“Nakita mo ba ang trailer namin, napakaganda, alam mo yun? Parang there’s nothing more to be upset about, to be sad about. Ang nakalipas, nakalipas na. Masaya na ako kung nasaan ako ngayon,” litanya pa ng anak ni Buboy.

Sa ngayon, nakatuon daw ang kanyang buong atensiyon sa trabaho, lalo na sa Pusong Ligaw kung saan muli silang magkakasama ng kanyang rumored girlfriend na si Sofia Andres, “I’m good because I’m busy. I’m busy doing what I love. This is my craft. Ito yung puhunan ng buhay namin. Ito talaga yung ginagawa ng isang artista, magkayod at magsikap para sa sarili at sa pamilya. So, in general, I’m very, very good.”

Hindi man diretsong tinukoy ni Diego ang problema nila ng ama, mukhang unti-unti na nga siyang nakaka-move on mula rito, “If you’re talking about the issue that happened in the past, hindi na siya issue sa akin.

“Kung tinatanong mo kung naayos man o hindi, basta sabihin na lang natin na naiwan na lang siya sa past. Tapos na ang isyu na yun.”

Pagkatapos ng presscon ng Pusong Ligaw, nakorner ng ilang reporter si Sofia at natanong kung bakit hindi niya iniwan ang binata mula simula ng laban nito hanggang sa unti-unti na itong maka-recover.

Sagot ni Sofia, “Mahal ko si Diego. Hindi talaga pumasok sa isip ko na iwanan na lang siya sa ere. Sa sobrang dami naming pinagdaanan, hindi na sumagi sa isip ko na, ‘Ngayon pa ba ako mawawala?'”

Nang matanong naman kung ano na ang label ng kanilang relasyon ngayon ng anak ni Cesar, anang dalaga, “it’s unique.”

Hirit naman ni Diego, “Iyon nga ang kagandahan doon. Isipin mo mayroon kaming ganito na walang label. Kasi kapag nilagyan mo ng label ang mga bagay na ganito, doon kayo nagkakalabuan.”