Kris bistado…napahiya sa mga pasabog na ebidensya ng konsehal sa Nueva Ejica By Cristy Fermin Bandera

NAKAPIRMA na ng kontrata sa pelikulang gagawin niya sa Hollywood si Kris Aquino. Ayon sa mga kuwento ay gagampanan niya ang malukring-lukring na prinsesa sa Asia. Naloka ang mga nakaalam ng balita, kayang-kayang itawid ni Kris ang nasabing role, dahil sa tunay na buhay ay aminado naman ang TV host na lukresya siyang madalas. Hindi na niya iaarte ang role, kahit wala pang gumabay kay Kris ay isandaang porsiyento niyang magagampanan ang papel, wala nang maghihirap sa produksiyon para lang paartehin si Kris. At habang nandu’n siya ay sinagot naman ng anak ng kanyang producer sa Trip Ni Kris ang mga kalat na iniwanan niya sa Pilipinas. Pahiyang-pahiya si Kris sa marespetong paglilinaw ni Konsehal Renan Morales, nagpakita ito ng patunay na imposible ang kanyang sinabing nagpakilala raw na big time na big time ang kanyang producer, pero delayed naman sa pagbabayad sa kanyang talent fee. Nakakaloka talaga si Kris! Hindi man lang niya naisip na sa kanyang pangmemenos sa pamilya ay may mailalatag na resibo ang mga ito para pabulaanan ang ikinakatsang niya nu’n na late magbayad ang kanyang prodyuser. Hindi lang ‘yun nakakahiya, mas luminaw pa na sinungaling si Kris Aquino, dahil maling-mali ang mga ibinabalita niya tungkol sa namuhunan sa kanyang pagbabalik-telebisyon. Ang sarili niyang minantikaang dila ang palaging naglalagay kay Kris Aquino sa indulto.

