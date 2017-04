Horoscope, April 20, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Wag kang patangay sa kantiyaw ng mga kaibigan, sa bandang huli bulsa mo rin ang masasaktan. Sa piling ng isang Virgo na sadyang nagpapaligaya sayo, mas mainam i-celebrate ang iyong kaarawan. Mapalad ang 7, 18, 22, 27, 36, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Green at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi ka totoong matalino, dahil kung matalino ka dapat mayaman ka na ngayon! Hindi pa huli ang lahat! Kung ang pagiging maangas ay iko-convert sa pagkakaperahan, mas mabilis kang umunlad. Sa pag-ibig, gamitin ang kasuyo upang magkapera. Mapalad 5, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Malka-Tetra.” Blue at green ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Hindi masarap ang buhay kung walang pag-ibig. Sa pinansyal, upang kumita ng malaking halaga, kailangang lagi kang in love. Sa pag-ibig, mamayang gabi ulit-uliting ibulong sa kasuyo ang salitang “ I Love You.” Mapalad ang 5, 13, 18, 27, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om-Mandala.” Silver at purple ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Ang pagmamadali ang susi ng tagumpay. Wag babagal-bagal. Sa pinansyal, kung pagpapayaman ang layunin, bilisan mo at gawin mo na ngayon agad-agad. Sa pag-ibig, kapag may dumating na relasyon – sunggab agad! Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 38 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mandala-Om-Ketum.” Blue at red ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Sa pinansyal, wag umasa sa pangakong salapi na hindi mo pa hawak! Sa pag-ibig, kung wala na talagang masandalan, ang kasuyong Capricorn pa rin ang lubos na maasahan! Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 29 at 34. Mahiwaga mong mantra: “Om-Malka-Tetra.” Green at white ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Lagi kang hahanapan ng butas o mali ng mga kaibigan – lapitin ka kasi ng intriga! Sa pinansyal, wag mo silang intindihin, ang mahalaga: “marami kang pera, kahit na marami kang mali”. Sa pag-ibig, bastat kasama mo siya, okey lang ang lahat. Mapalad ang 1, 4, 13, 22, 31, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Taph-Harath-Tah-Om.” Orange at lilac ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Hindi pwede ang puwede na! Kailangang ibigay mo ang “the best!” Sa pinansyal, hindi pwedeng tumutubo ka lang, ang dapat isipin ay ang mas malaking kita. Sa pag-ibig, hindi pwedeng kiss lang, kailangang mas may higit pa sa halik. Mapalad ang 3, 18, 27, 33, 36, ar 48. Mahiwaga mong mantra: “Yara-Salve-Me-Om”. Pink at purple ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Sa pag-ibig, tanggapin ang alok ng kasuyo na pamamasyal sa malayong lugar – minsan-minsan lang yan, higit lalo kung siya naman ang taya. Mapalad ang 6, 12, 21, 33, 39 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Namo-Om.” Magenta at violet ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansyal, magtabi ng pauti-unting pera, upang kapag may nangutang na kadugo may maipahiram ka. Sa pag-ibig, wag kang gagastos, hayaan mong matutong “bumunot” ang kasuyo kuripot. Mapalad ang 9, 18, 27, 33, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Yophiel”. Green at red ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag masyadong magpa-sexy, dati ka ng maganda! Kapag lalo ka pang nagpaganda, may darating na tukso na sa bandang huli’y pagsisihan mo lang. Tandaang higit na mas maligaya ang isang taong simple lang, pero rock! Mapalad ang 3, 15, 24, 32, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agara-Om”. Pink at lilac ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Tama ang naiisip mong pormula ng pagyaman – sipag at tiyaga! Subalit hindi sapat yon, kung hindi mo hahaluan ng pag-ibig at pakikipag-kapwa. Sa ganyang paraan, yayaman ka at magiging maligaya. Mapalad ang 2, 11, 20, 29, 43, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Saguna-Om-Satura.” Green at white ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Akala mo ba’y masaya ka ngayon, ko mo’t marami kang pera? Hindi kaya! Aanhin mo ang kayamanan kung wala namang pag-ibig? Mapalad ang 4, 15, 23, 43, 47 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Kali-Guya-Kali-Guya-Om.” Yellow at red ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Kung ano-ano kasi ang ginawa mo, kaya mas maraming sablay kasya sa tagumpay! Sa pinansyal, isang produkto lang ang dapat. Sa pag-ibig, tama ang ginagawa mo, mag-concentrate sa kasuyong Cacner, sa kanya ka higit na liligaya. Mapalad ang 3, 12, 21, 30, 33, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Om-Ophiel.” Purple at magenta ang buenas.

