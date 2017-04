‘Kailangang ipangalandakan ni Kris na Hollywood star na siya!’ By Cristy Fermin Bandera

NAKAPIRMA na ng kontrata si Kris Aquino sa isang production na tutupad sa kanyang pangarap na maging Hollywood star. Nagkabunga rin ang ginawa niyang paghahanda. Ayon mismo sa aktres-TV host ay limang bahagdan ng pagsusulit ang ipinasa niya para lang mapasama sa proyekto. Siguradong magiging sobrang aktibo ngayon sa pagpo-post ng mga detalye si Kris sa kanyang mga social media account. Si Kris pa? Siyemrpe’y kailangan niyang ipagbanduhan sa buong mundo na isang Hollywood star na siya. Ayon pa kay Kris, hindi man naging maganda ang takbo ng kanyang career nu’ng nakaraang taon ay nagkaroon naman siya ng pagkakataong maging Hollywood star, meron daw palang mas magandang oportunidad na nakalaang ibigay sa kanya ang kapalaran. Pero mas naging maganda sana kung meron na siyang proyekto sa Hollywood ay maganda pa ang karera niya dito sa Pilipinas. Pangmatagalan ang kinabukasan niya rito, samantalang sa Hollywood ay walang katiyakan, pagkatapos ng una niyang pelikulang ito ay ano na ba ang magiging kasunod nu’n? Sana’y may karera pa rin siya dito para anuman ang mangyari sa kanya sa Hollywood ay meron pa rin siyang babalikan.

Abangan na lang natin kung ano ang magiging kapalaran ni Kris Aquino sa Hollywood.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.