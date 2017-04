Sikat na aktor walang paki sa 2 kaibigang celebrity na parehong may pinagdaraanan By Cristy Fermin Bandera

NAGTATAKA-nagtatanong ang kampo ng dalawang kilalang lalaking personalidad kung ano ang dahilan at hanggang ngayon ay hindi man lang nakakaalalang dumalaw ang isang sikat na male personality sa kanyang mga kasamahang artista. Malaking palaisipan ‘yun sa malalapit sa dalawang male personalities, nagdalawan na kasi halos sa kanila ang lahat ng mga kapwa nila personalidad, bukod-tanging ang isang ‘yun na lang ang hindi. Nag-iisip tuloy ang mga taong nagmamahal sa dalawang lalaking personalidad kung ano ang nagawa ng mga ito sa pamosong aktor, pero wala naman silang maisip, dahil nu’ng may maganap na indulto sa kanyang buhay ay dumamay naman sa kanya ang dalawang male personalities. “Ano nga kaya ang dahilan? Bakit kaya sa tagal na ng panahong nandu’n ang magkaibigang aktor, e, hindi man lang dumadalaw sa kanila si ____ (pangalan ng popular na male personality)? “Meron kayang pumipigil sa kanya? Meron bang nagawa sa kanya ang dalawang aktor nu’n na ikinasama ng loob niya? Nakapagtataka, e! Bakit ganu’n? Hindi man lang niya masilip ang dalawang taong kasama niya naman nu’n sa matinding nangyari sa buhay at career niya?” nag-aalalang tanong-opinyon ng aming source. Alangan namang hindi nababalitaan ng pamosong aktor ang mga nangyayari sa kasamahan niya? Marami naman siyang oras, wala pa naman siyang pinagkakaabalahang masyado, pero bakit nga kaya? “Lalo na si )______ (pangalan ng isang personalidad na dapat niyang dalawin), naging maganda ang pakikisama sa kanya ng taong ‘yun. Hindi siya nakalimutan ng kasamahan niyang ‘yun nu’ng magulung-magulo ang takbo ng buhay niya. “Ito na sana ang pagkakataon para naman makapagpakita siya ng concern du’n sa tao. Pero bakit nga kaya wala siyang panahon para dalawin ang kapwa niya artistang may pinagdadaanan din ngayon? “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ano sa palagay n’yo ang dahilan? Bad ba siya dahil sa hindi man lang niya pagdalaw sa mga kasamahan niyang male personalities?” pagtatapos ng aming impormante.

