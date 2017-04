Horoscope, April 19, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: “Power and authority” ang kailangan upang magtagumpay. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, yayaman ka. Sa pag-ibig, sa pamamagitan ng salapi ay mapapasaiyo ang inaasam na romansa. Mapalad ang 1, 4, 13, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahatha-Om.” Gold at purple ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Mas madaling umuunlad ang isang Aries kung pananatiliin ang pagiging isip-bata. Sa pinansyal, kalakal na pambata ang magpapayaman sa iyo. Sa pag-ibig, tugmang-tugma at bagay na bagay sa iyo ang kasuyong immature. Mapalad ang 3, 21, 36, 38, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om-Savitra.” Violet at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ngayong tag-araw kailangang maligo araw-araw upang maiwasan ang anumang karamdaman. Sa pinansyal, hangga’t hindi pa hawak ang pera, hindi ka dapat pumanatag. Sa pag-ibig, wag mo rin namang pangakuan ang iyong kasuyo nang hindi mo naman tutuparin. Mapalad ang 6, 15, 24, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Sutra-Om.” Red at beige ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Pumapangit talaga ang tao! Sa pag-ibig, pagtiyagaan ang kasuyong nagkakabilbil at lumaki na ang tiyan! Konting exercise pa upang muling umi-slim ang pangangatawan. Sa pananalapi, kahit wag nang pumunta sa gym, maglakad nang isang oras araw-araw sapat na ’yan. Mapalad ang 1, 8, 10, 29, 37, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Yantara-Pad-Meh-Om.” Blue at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Mas madaling umuunlad ang isang Cancer kung pananatiliin ang pagmamahal sa pamilya. Laging isa-isip ang kinabukasan ng pamilya upang yumaman. Sa pag-ibig, upang umunlad at lumigaya ay humanap ng kasuyong Capricorn. Mapalad ang 2, 11, 16, 25, 34, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arjuna-Om-Garuda.” Green at beige ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — “Sun” ang ruling planet ng Leo! Basta’t inunahan mo lang sa paggising ang haring araw ay mas madaling uunlad ang iyong buhay. Sa pag-ibig, bukod sa Sagittarius, ka-compatible mo rin ang isang Aries. Mapalad ang 1, 10, 19, 28, 46 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Savitra-Om-Udatta.” Yellow at peach ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa negosyo, kung lagi kang nakakasakit ng damdamin, liliit ang iyong kita. Sa pag-ibig, hindi ikaw ang laging magaling kaya dapat na pagbigyan mo ang katuwiran at suwesyon ng iyong kasuyo. Mapalad ang 5, 9, 14, 18, 32, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Om.” Sky blue at gold ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Wag matakot na tumaba at bumilog ang pangangatawan dahil habang nagiging-chubby, ang isang Libra ay lalo siyang yayaman. Sa pag-ibig, wag namang magpakalumba-lumba dahil baka iwanan ka ng kasuyong Virgo. Mapalad ang 6, 18, 22, 29, 35, at 44. Mahiwga mong mantra: “Ubur-Minna-Galla-Om.” Red at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Higit na yumayaman ang isang Scorpio kung pananatiliin ang mahabang buhok. Sa pag-ibig, humanap ka ng kasuyong mahaba ang buhok, o balbon– siya ang magbibigay sa iyo ng isang masarap na romansa. Mapalad ang 6, 9, 18, 27, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Blue at beige ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Magpakatatag sa bawat hamon ng buhay! Sa pinansyal, lilipas din ang problema sa salapi at pagkatapos ay yayaman ka na uli! Sa pag-ibig, panatiliin ang pagiging sexy upang hindi ka iwanan ng kasuyong Taurus. Mapalad ang 6, 17, 23, 26, 34 at 39. Mahiwaga mong mantra: “Yasoda-Dosya-Om.” Green at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Laging isiping walang personalan! Sa ganyang konsepto ng isipan, lalaya ka sa mapangit na pinagdaanan. Kapag nalimot na ang nakaraan, magsisimula ka nang yumaman. Sa lovelife, wag nang sariwain pa ang mga nakaraang kalungkutan. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Omne-Venit.” Yellow at lilac ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Malungkot talaga ang buhay! Hindi ka dapat magpaapekto. Ituloy ang ugaling “walang pakialam” sa ganyang paraan, mas madali kang uunlad at yayaman. Sa pag-ibig, ang pagiging sobrang romantic ang magdudulot ng kabiguan. Mapalad ang 2, 11, 29, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ananda-Magra-Om.” Beige at green ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Upang umunlad ang isang Pisces, kailangang lagi siyang magdasal. Taimtim na magdasal sa gabi at umaga upang mas madali kang umunlad. Sa pag-ibig, laging yayain ang kasuyo sa simbahan at iba pang bahay-dalanginan. Mapalad ang 3, 7, 13, 25, 33, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Regama-Om.” Violet at white ang buenas.