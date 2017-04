Sa tulong ng isang babae yayaman (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Ronald ng Malitbog, New Corella, Davao del Norte

Problema:

1. Marami na akong pinasok na negosyo, ang problema sa umpisa lang malakas pero kapag nagtagal-tagal na ay nalulugi na ako. Minsan tuloy naiisip kong baka wala talaga akong suwerte sa negosyo kaya balak ko na lang magbalik sa barko. Dati kasi akong seaman at matagal din akong nagtrabaho sa barko.

2. Ano ba ang masasabi nyo? Saan ako yayaman sa pagnenegosyo po ba o magbalik na lang ako sa barko? December 26, 1979 ang birthday ko.

Umaasa,

Ronald Davao Del Norte

Astrology:

Ang zodiac sign mong Capricorn (Illustration 2.) ang nagsasabing basta mag-abroad ka lang nang mag-abroad, sa halip na magnegosyo, tiyak ang magaganap. Sa bandang huli yayaman ka rin, higit lalo kung ang misis mo na aasiste o tutulong sa lahat ng ginagawa mo ay kayumanggi ang kulay ng balat.

Numerology:

Ang birth date mong 26 ay nagsasabing bukod sa pagbabarko, ang magpapayaman sa iyo ay isang babaeng isinilang sa petsang 1, 10, 19, 5, 14 o kaya’y 23. Kapag ganyan ang deskripsyon ng iyong misis ay walang kaduda-duda na kusa kayong yayaman.

Graphology:

Pansining maraming tila alon na hugis sa iyong lagda, ito ang nagpapatunay na sa panahon ngayon ay wala sa sarili nating bayan ang iyong asenso kundi nasa laot ng dagat.

Huling payo at paalala:

Ronald, may kanya-kanyang takdang kapalaran ang bawat tao at may kanya-kanyang takda kung paano yumayaman. Sa parte mo, ayon sa iyong kapalaran, ang ikayayaman mo ay dalawang bagay: una, ang walang tigil na pagbabarko, at pangalawa, sa tulong ng isang babaeng inilarawan na sa itaas, kung saan siya ang magiging “finance manager” mo na wala sa loob o hindi ninyo napapansing dalawa, ang tuloy-tuloy na magpapalago at lalo pang magpapadoble at magpaparami ng iyong kabuhayan. Sa bandang huli ay tuluyan nang yayaman ang inyong pamilya.

