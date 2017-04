3 Sang’gre ng Encantadia marami pang pasabog Bandera

TULUY-TULOY pa rin ang mga nakakagulat at nakakagalit na eksena sa fantaserye ng GMA na Encantadia. Ngayong napag-alaman na nina Avria (Eula Valdes), Andora (Rochelle Pangilinan), Asval (Neil Ryan Sese) at Hagorn (John Arcilla) na si Pirena (Glaiza de Castro) ang nagnakaw ng ginintuang orasan, gagawin lahat ni Avria para mabawi ito kay Pirena. Pilit namang hiningi ni Avria mula kay Alena (Gabbi Garcia) ang brilyante ng tubig. Mas lalong magwawala sa galit si Avria nang matuklasan na peke ang brilyante ng lupa ni Danaya (Sanya Lopez) na mabilis namang tumakas kasama sina Alena at Ybrahim (Ruru Madrid) ngunit nabihag din ng mga kalaban. Labis na galit ang naramdaman ni Pirena matapos makita sa ginintuang orasan ang pagpaslang ni Asval kay Mira habang sa kasulukuyan ay si Danaya naman ang gigilitan nito. Dumilim ang encantadia dahilan sa labis na galit na nadadama ni Pirena dulot ng brilyante ng apoy. Akmang papatayin na nila Avria sina Alena, Danaya, at Ybrahim ngunit sumugod doon si Pirena na sinundan ng mainitang labanan. Nadama ni Cassiopeia (Solenn Heussaff) na nasa panganib ang mga sanggre pero ninais niya na lamang manatili sa batis para abangan si Haliya (Zoren Legaspi). Tumakas sina Hagorn, Asval, at Avria matapos ang labanan sa pagitan nila nina Pirena, Danaya, at Alena. Mahahabol ni Pirena si Avria na sugatan. Bago pa man magamot ni Avria ang kaniyang sarili ay muli siyang masasaksak ni Pirena. Nagkaroon naman ng komprontasyon sina Hagorn at Asval dahil sa pagtataksil ng una kay Avria. Diti na nalaman ni Asval na hinugot ni Avria mula sa nakaraan sina Juvila at Odessa. Nang makarating na sina Paopao, Muyak at Arianna sa Etheria, nagulat sila dahil nasundan pala sila nina Manik (Joross Gamboa) at Azulan (Marx Topacio). Dito makikita nila si Pirena na palabas ng Etheria kaya susundan nila ito. Kasabay nito ang pagbaba naman ni Haliya sa batis ng katotohanan mula sa buwan. Tutukan sa pagpapatuloy ng Encantadia ang susunod na gagawin ni Haliya para sa kaharian ng Encantadia at sa kaligtasan ng mga Sang’gre. Napapanood pa rin ang Encantadia gabi-gabi sa GMA Telebabad after 24 Oras. Anyway, patuloy pa ring inaabangan ng mga Encantadiks ang tambalan nina Glaiza at Marx sa nasabing serye. Umaasa sila na marami pang mga kilig moments ang dalawa sa pagpapatulot ng Encantadia. Meron ding nag-suggest na bakit daw hindi pa kunin ng GMA ang girlfriend ni Marx na si Maxine Medina para magkaroon ng third party ang loveteam nina Pirena at Azulan.

