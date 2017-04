Aljur bad shot kay Robin dahil sa ginawang pagpapabaya sa pamilya? By Cristy Fermin Bandera

MAKAPAMILYA si Robin Padilla. Laban kaninuman ay iisa lang ang takbo ng isip ng magkakapatid, wala silang puwedeng tulungan at damayan, kundi ang kanilang kapamilya lang. Ipinaglalaban ni Robin ang kanyang mga kadugo, umaamin siya kung nagkakamali ang mga ito, pero hindi niya puwedeng pabayaan. Maraming nag-aalala na kapag nakarating kay Robin ang ginawa ni Aljur Abrenica sa pamilya nito, kahit ano pang pakiusap ang gawin ni Kylie Padilla ay bad shot ang aktor, hindi magugustuhan ni Robin ang ganu’ng sitwasyon. Nagkawatak-watak ang pamilya, nangungupahan na lang ng apartment ngayon ang ina at mga kapatid na nakababata ni Aljur, ang kanyang kapatid na si Vin na maayos naman ang takbo ng career ay nakatira na rin ngayon sa inuupahan nitong condo unit. Hindi naging maganda ang imahe ni Aljur na sa halip na makasama sa binili nitong bahay ang kanyang mga magulang at kapatid ay mas pinili pa ng aktor na patirahin du’n ang mga kaibigan nila ni Kylie. Negang-nega ‘yun para kay Aljur. Isang masayang pamilya dati ang mga Abrenica na magkakahawak-kamay sa lahat ng pagsubok at maligaya sa tagumpay ng sinuman sa kanilang pamilya. Matanggap man ni Robin ang kanyang manugang na hilaw dahil sa pagmamahal sa kanyang anak na si Kylie ay siguradong rorolyohan ng action star si Aljur tungkol sa kahalagahan ng pamilya. Sigurado ‘yun.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.