Horoscope, April 16, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Magandang kapalaran ang babati sa iyo sa araw na ito ng Pasko ng Pagkabuhay. Maraming-maraming pera ang darating. Sa pag-ibig, muling makakaniig ang isang kasuyo na matagal ng nawalay. Mapalad ang 7, 10, 19, 24, 37 at 40. Mahiwaga mong manrta: “Om-Malka-Aum-Tetra.” Red at yellow ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Wag asahan ang sariling kakayahan! Sa pinansyal, may babala na ang sobrang tiwala sa sarili ang magpapahamak sa iyo. Sa pag-ibig, mas makabubuti sa inyong relasyon kung sa panahong ito ng Kuwaresma sumunod ka naman sa mungkahi ng iyong kasuyo. “Aum-Savitre-Om-Akaye.” Green at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Isa-isa ng mapapawi ang mga suliranin. Bago lumubog ang araw sopresa at hindi inaasahan ang pagdating ng malaking halaga ng salapi. Sa pag-ibig, kakaibang init ang ipapakita ng kasuyo, pagbigyan mo siya, upang hindi magtampo. Mapalad ang 1, 6, 18, 27, 35 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Om-Nahatha-Om.” Blue at magenta ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kasusuweldo mo lang! Ano ang gagawin mo sa pera? Mali ang sagot na “Gagastusin at ipampapasarap!” Umpisahan na ngayong mag-ipon. Kapag may pera o savings ka na lalong lalago ang kabuhayan. Tandaang kusang dumadami ang salapi kapag ito ay iniipon. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra” Red at silver ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag susuko sa mga problema! Isang Sagittarius ang magpapautang ng malaking halaga. Sa pag-ibig, may masarap na romansang mararanasan buhat sa isang Scorpio. Mapalad ang 5, 15, 22, 34, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kaleneha-Om-Mahata.” Green at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Panahon na upang ituon ang isipan sa iisang bagay lamang. Sa pinansyal, konsentrasyon sa iisang negosyo lang ang dapat. Sa pag-ibig, ipagpatuloy ang pagiging tapat sa kasuyong Aries. Mapalad ang 7, 18, 22, 28, 31 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pulkasa-Om-Kirata.” Yellow at orange ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Aabalahin ka na naman ng mga walang kabuluhang gawain! Itigil na ang madalas na pagpe-Facebook. Sa pinansyal at pag-ibig, kailangan mo ng magkaroon ng “financial maturity” upang mas madali ka umunlad at yumaman. Mapalad ang 5, 14, 24, 34, 49 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Egosum-Obre-Om.” Red at violet ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — I-blow-out ang sarili upang hindi ka naman ma-boring. Ngayong tag-init hanapin ang isang Virgo, yayain mo siyang kumain ng ice cream. Sa pinansyal, aanhin mo nga ba ang napakaraming pera kung hindi ka naman masaya? Mapalad ang 7, 10, 14, 23, 32 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Gusto ko happy ka!” Pink at green ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Wag maging emosyonal! Higit kang kikita ng malaking halaga, kung gagamitin ang likas na talino. Sa pag-ibig, hindi dapat na puro puso at damdamin ang pairalin, panahon na upang magkaroon ka ng prinsipyo sa buhay. Mapalad ang 2, 7, 16, 34, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Kubera-Aum-Regama”. Maroon at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Harapin ang problema at hindi ito dapat takasan! May darating na salapi, ngunit kung hindi ka magtitipid, mauubos din ito ng mabilis. Sa pag-ibig, kung hindi ka na maligaya, bakit ka pa ba nagtitiis? Mapalad ang 6, 12, 19, 28, 36 at 49. Mahiwaga mong mantra: “El-Adonai-El-Elohim-El-shaddai.” Purple at pink ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Matutuwa ka, sa susunod na mga araw kusa mo nang makakamit ang iyong mga pinapangarap. Sa pag-ibig, may ituturong bagong istilo ng romansa ang kasuyo, pagbigyan mo na siya bago ka pa kulitin. Mapalad ang 3, 19, 28, 40, 43 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Krisna-Namahah.” Green at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Wag masyadong magtiwala sa mga kaibigan! Uutangan ka na naman nila ng wala ng bayaran. Hindi dapat magpautang, lalo na sa mga taong hindi marunong magbayad. Sa pag-ibig, isa lang ang dapat mong pagkatiwalaan – ang kasuyong Libra. Mapalad ang 3, 8, 24, 34, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Aum.” Blue at lilac ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ituloy ang malalim na pagninilay. Sa pag-ibig, pasalamatan ang pagdating ng kasuyong Virgo. Sa pinansyal, dagdagan pang lalo ang pagtitipid upang magkaroon ka ng savings. Mapalad ang 2, 7, 19, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shati-Pad-Me-Om.” Green at silver ang buenas.

