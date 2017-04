Babaerong male personality sising-sisi sa ginawang panloloko sa GF By Cristy Fermin Bandera

SISING-ALIPIN ngayon ang isang kilalang male personality sa kanyang larangan. Maraming nanghihinayang sa lalaking ito dahil ang ganda-ganda na sana ng kartada ng kanyang karera pero nagpadala pa siya sa tawag ng laman. Napakaraming babaeng nagpapapansin sa kanya, meron na siyang karelasyong kilalang personalidad din sa larangang hindi naiiba sa kanya, pero nagpatukso pa siya. Maraming itinuturong kung sinu-sino ang male personality, kesyo may mga katropa lang daw na nang-iintriga at naiinggit sa kanya, pero lumabas din ang katotohanan. Kuwento ng aming source , “Nakakapanghinayang si ____ (pangalan ng male personality), ang ganda-ganda na nga ng takbo ng career niya, e, sinabayan pa niya ‘yun ng kalokahan. “Padenay-denay pa siya nu’ng una, takot na takot kasi siyang umamin dahil maraming multong naglaro sa utak niya. Una, paano na lang ang girl na umaasang habang malayo siya, e, tapat na tapat sa kanya ang guy? “Kaso, hindi na pala niya kailangang lumayo, matagal na palang nakikipaglaro sa ibang babae ang boyfriend niya! Nakakahiya!” simulang kuwento ng aming impormante. Nu’ng nakikipagkalas na sa kanya ang babae ay saka lang siya umamin. Hindi na niya sinisisi ang mga katropa niya, umamin na rin ang maelyang lalaki na madalas pala siyang gumagawa ng kalokohan sa internet, ‘yun pala ang dahilan kung bakit minsan ay palyado siya sa paglalaro. “Paano namang hindi maaapektuhan ang career niya, e, kung ano pa ang bawal na bawal na gawin niya, ‘yun ang binababaran niya? Makipaglaro ba nang magdamag sa mga kababaihan? Ano ang inaasahan niya, lalakas ang katawan niya?” “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, hindi n’yo na puwedeng i-keep ang kuwentong ito, kalat na kalat na, siguradong kilalang-kilala n’yo siya!” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.