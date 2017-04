Hiling ni Jinggoy: Sana nga ito na ang huling mahal na araw namin ni pareng Bong sa loob! By Cristy Fermin Bandera

IKATLONG Mahal Na Araw na ngayon ng magkaibigang Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Revilla sa PNP Custodial Center. Mas mainit, mas ramdam ang alinsangan, dahil palaging tirik ang araw. Tuwing ganitong panahon lang nagpepenetensiya ang mga kababayan natin, pero ang magkaibigan ay sobra-sobrang penetensiya na ang pinagdadaanan sa loob ng kulungan, hindi na kailangan pang dumating ang Semana Santa para maramdaman nila kung anong panahon na. Sabi nga ni Senador Jinggoy, “Kailangan pa bang mag-Holy Week para magpenetensiya kami ni Bong? Bawat araw na dumaraan magtatatlong taon na ngayon, e, matindi nang pagtitika para sa amin. “Sana nga, e, huling Mahal Na Araw na namin ito sa loob. Sana nga, e, makasama na namin ni Pareng Bong ang mga pamilya namin,” sinserong sabi ng aktor-pulitiko. May hiling si Senador Jinggoy, ang sana’y makadalo siya sa ikawalumpung-taong-kaarawan ng kanyang ama sa April 19, sana nga ay payagan siya ng Sandiganbayan na makasama ang kanyang ama, dahil hindi na bumabata ang dating pangulo at mayor ngayon ng Maynila. Sana nga.

