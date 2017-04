Kris inupakan ang producer ng travel show sa GMA 7, pati konsehal inokray By Cristy Fermin Bandera

HINDI na nga masusundan ang unang sultada ng programang Trip Ni Kris. Kailangan nang kumuha ng bagong prodyuser na mamumuhunan para sa kanya si Kris Aquino dahil sa kung anu-anong akusasyon niya sa mag-inang Rhodora at Renan Morales. Kesyo delayed daw magbayad ang kanyang producer, kesyo ginamit lang daw siya ni Konsehal Renan, dahil may ambisyon itong maging vice-governor ng Nueva Ecija. Isang simpleng “use me in a sentence” lang daw ang ginawa ng mag-ina dahil nagpa-presscon ang mga ito tungkol sa kanilang mga sarili at hindi naman tungkol sa kanyang show. Kesyo nagpalit na raw siya ng number niya dahil ayaw na niyang magkaroon pa ng komunikasyon kay Renan, gumamit pa nga siya ng salitang yuck, ewan lang kung nandidiri siya sa anak ng kanyang prodyuser. Ang lahat ng mga pinakawalang pahayag ni Kris na lumabas sa PEP.ph ay hindi naging maganda sa panlasa ng mas nakararami nating kababayan. Lalo na ‘yung sinabi niyang ang pakilala raw sa kanya ni Mrs. Morales ay super-yaman ang pamilya. Dapat nga ay nagpasalamat pa si Kris dahil may isang businesswoman na tumaya para ipagbuo siya ng isang TV show na hindi naman maliit na pera lang ang sangkot kundi milyunan. Isang taong mahigit na siyang wala sa gitna ng aksiyon, tinatawag na nga siyang laos, pero may isang negosyanteng tumaya para sa kanya. Pero ganito lang pala ang mangyayari. Ang magbigay siya ng kung anu-anong kuwento dahil tapos na ang kanyang gusto. Mapakla ‘yun sa panlasa.

