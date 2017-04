Pasabog ang ending ng Pinulot Ka Lang Sa Lupa sa GMA

NGAYONG hapon na mapapanood ang grand finale ng Kapuso afternoon series na Pinulot Ka Lang Sa Lupa.

Ano nga kaya ang mangyayari sa mga pangunahing karakter sa serye na pinangungunahan nina Julie Anne San Jose as Santina, Benjamin Alves as Ephraim, Martin del Rosario as Kiko and LJ Reyes as Angeli.

Tinanong ang cast kung ano ang mami-miss nila after ng PKLSL, ani Julie Anne, “Mami-miss ko ang lahat. Hindi lang kasi trabaho yung iniisip namin dito. Isa kaming pamilya dito. Sobrang naging matatag yung relationship naming lahat.”

Napakarami rin niyang natutunan sa kanilang direktor na si Gina Alajar, “Magandang learning experience itong show sa akin. Marami akong natutunan especially sa guidance ni direk Gina. Siya talaga ang nanay naming lahat. Sobrang magaan katrabaho.”

Para naman kay Benjamin, ito na ang pinaka-challenging project na nagawa niya kung saan humantong sa pagiging taong-grasa ang kanyang role, “It’s very challenging. I have never been brought back to life before. Yung koneksyon kasi ni Ephraim sa lahat ng characters ay mabigat.

“Marami siyang pinaglalaban so gusto pa ng fans na ipagpatuloy ang laban niya kaya muli siyang bumalik. Kaya hanggang sa dulo, dapat nilang subaybayan ang magiging ending,” aniya pa.

Hinding-hindi naman malilimutan ni LJ ang mga eksena nila ni Jean Garcia at Julie Anne, “Hindi ko makakalimutan yung mga confrontation scenes ko with Tita Jean. And yung scene na galit na ako kay Santina tapos susugurin ko siya then ipagtatanggol naman siya ni Ephraim.

“Sobrang scheming nung character ni Angeli na pag nakaharap ako sa kabilang side, galit ako. Pero pag kay Tita Jean na, ang bait ko.”

Ayon naman kay Martin, mami-miss niya si Julie Anne after ng serye, “Si Kiko kasi wagas talaga ang pagmamahal kay Santina. Kaya very memorable for me yung scene kung saan inamin ko na mahal ko si Santina higit pa sa isang kaibigan.”

Tutukan ang pasabog na ending ng Pinulot Ka Lang Sa Lupa ngayong hapon after Legally Blind sa GMA Afternoon Prime.