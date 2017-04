Horoscope, April 13, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Panahon na upang ayusin ang buhay! Tanungin ang sarili: “Ano ba ang higit na mas mahalaga, ang barkada o ang pamilya?” Pamilya dapat ang mauna, upang habang buhay kang umunlad at lumigaya. Mapalad ang 4, 18, 29, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om” Yellow at gold ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) – Kung hindi matututong magtipid at mag-savings, kailan ka pa uunlad? Sa pag-ibig, kumbinsehan ang kasuyo na mag-open kayo ng account sa isang kooperatiba upang mas madaling mapalago ang naipong pera. Mapalad ang 9, 18, 27, 34, 40 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Krisna-Om” Red at maroon ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) – Hindi mo ba naiisip kaya mo ring paunlarin ang iyong sariling kabuhayan? Magsimula ka na ngayon! Ipunin ng ipunin ang kinikitang pera, wag gasta ng gasta. Para madali kang makaipon, magpatago sa kasuyong kuripot. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sarva-Dushta-Om.” Green at magenta ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) – May paglalakbay na magaganap! Pagkakataon ng iplano ang mga pangarap at ambisyon sa buhay sa tahimik at malayong lugar. Sa pag-balangkas ng pangarap, isa alang-alang ang katuparan ng plinaplano nyong dream house. Mapalad ang 3, 19, 23, 28, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Dhuvina-Minna-Om.” Beige at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) – Kaya hindi ka yumayaman, kulang ka sa lakas ng loob! Kapag lumakas ang iyong loob na magnegosyo na may kaugnayan sa butil at pagkain, mabilis ka ng uunlad at yayaman. Sa pag-ibig, himukin ang kasuyong Capricorn, na magpayaman din. Mapalad ang 5, 8, 23, 26, 35, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Shanti-Beeja-Om.” Lilac at maroon ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) – Wag makisawsaw sa usapan na iba, maaaring mapapa-away ka na naman. Sa pinansyal at pag-ibig, imbis na atupagin ang pakikipag-tsismisan, ang asikasuhin ay ang sariling pamilya. Mapalad ang 2, 4, 13, 22, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jagat-Guro-Nema-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) – Minsan dapat mo ring ikonseidera ang damdamin ng iba, hindi yong puro sarili mo lang ang iyong iniintindi! Kapag binuksan mo ang puso mo sa iba upang sila ay mahalin, mas mabilis kang unnlad at liligaya. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 48, Mahiwaga mong mantra:“Om-Dhipana-Ghopalago.” Black at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) – Pagkain ang magpapasigla sa araw na ito. Ihanda ang mga gulay at seafoods, upang hindi magkasala. Alalahanin mong Kuwesma ngayon. Pagkatapos kumain, puwede ring gumawa ng halo-halo espesyal. Sa pinansiyal, tulad ng pagka-sabik sa mga pagkaing malalamig, ganon din ang dapat na paghahangad na yumaan. Mapalad ang 3, 9, 18, 33, 39, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Krishnaya-Namahaya-Om.” Red at purple ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) – Hindi kana nadala, bakit nakikipag transaksyon ka na naman sa mga walang kuwentang tao? Umiwas sa mga masasama, upang lalong bumuti ang kapalaran. Sa pag-ibig, wag ng pumatol pa sa iba, pagtiyagaan ang kasuyong maitim. Mapalad ang 5, 9, 18, 27, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Ujalam-Avayara-Om.” Blue at silver ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) – Yayaman ka sa pamamagitan ng unconventional at kakaibang paraan. Sa pag-ibig, kikiligin ang kasuyo sa kakaibang istilo ng romansa. Mapalad ang 2, 9, 24, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam”. Black at maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) – Magkakapera ng malaking halaga, basta’t lagi ka lang dumikit sa isang Taurus. Sa pag-ibig, bukod sa Taurus ka-compatible mo rin ang Cancer at Scorpio. Mapalad ang 2, 11, 20, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Dosya- Minna-Galla-Om”. Green at peach ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) – Pagtiisan ang kasuyong walang kuwenta, darating ang panahong magbabago din siya. Sa pinansyal, kailangang makaisip ka ng sariling pagkakaperahan, upang hindi ka laging naka-asa sa iba. Mapalad ang 7, 11, 20, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Sharin-Shara-Om.” Yellow at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20 – Hanggat may panahon pa at maganda pa ang kita, mag-ipon at mag-savings para sa future. Sa ganyang paraan, ngayon palang ay pinaghahandaan na ang future, magkakaroon ka ng security at peace of mind. Mapalad ang 3, 12, 21, 30, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Harem-Aum.” Red at white ang buenas.