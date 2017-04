Horoscope, April 12, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Lubhang magiging mapalad ang araw na ito kung magsusuot ng kulay na red. Sa ganyang kulay birthday na birthday ang dating. Dagdag dito, sa kulay na red, makakatangap ka ng malaking sopresa sa salapi at romansa. Mapalad ang 6, 15, 27, 33, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Egosum-Obre-Om.” Bukod sa red ang pink ay buenas. Aries – (Marso 21-April 19) – Imbis na dumakdak, kilos ang dapat, upang umunlad ang kabuhayan. Sabihin sa sarili “Kikilos ako ngayon!” Sa pag-ibig, naiinip na ang kasuyo sa mga pangakong hindi naman natutupad. Mapalad ang 3, 15, 23, 32, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Malka-Tetra-Om.” Silver at Violet ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) – Ngayon palang iplano na ang nalalapit na pagswi-swimming pagkatapos ng Holy Week. Sa pag-ibig, mamayang gabi mag-Visita Iglesia at magdasal ang buong mag-anak upang mas marami pang grasya at biyaya ang matanggap. Mapalad ang 6, 16, 25, 34, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: Om-Purana-Om.” Violet at white ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) – Upang umunlad magpatulong sa isang kaibigang Sagittarius. Sa pag-ibig sa isang kaibigan Sagittarius mo rin matatagpuan ang true love. Mapalad ang 5, 12, 23, 33, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Rama-Om-Agara.” Blue at maroon ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) – Simulan ang araw na ito ng puno ng pag-ibig ang iyong puso. Kusang sinusuwerte ang mga Cancer sa pinansayal sa panahon sila ay “in love”. Buhayin ang pakikipag-relasyon sa isang Capricorn. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 43, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Krisna-Om-Mandala.” Lilac at green ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) – Sa pag-ibig, makakalimutan mo rin ang mapait na sinapit sa maling karelasyon. Sa pinansyal, ang kawalan ng salapi sa ngayon ay nagbabadya ng kasaganaan sa araw ng bukas. Mapalad ang 7, 13, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Karaam-Om.” Yellow at beige ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) – Magbubunga na ang iyong mga pagsisikap! Hintaying lumipat sa zodiac sign na Taurus ang buntalang mga bituin. Sa panahong nabanggit, dagdag na salapi at masarap na romansa ang aanihin. Mapalad ang 9, 14, 23, 32, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Magenta at silver ang buenas. Libra – (September 23-October 23) – Sa aspetong pang-pinansiyal, upang umunlad, umpisahan ng magtipid. Sa pag-ibig, hindi lamang materyal na bagay ang nagpapaligaya – kundi ang tapat na karelasyon. Mapalad ang 3, 12, 21, 30, 47 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Kubera-Mayabeeja-Om.” Orange at blue ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) – Kahit na may mga problema biglang may darating na suwerte. Muling iinit ang nanlamig na relasyon, masarap na romansa ang kasunod. Sa pinansyal, naubos man ang salapi, muli itong madodoble at darami. Mapalad ang 4, 8, 17, 26, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jhana-Gasmin-Nama-Om.” Red at yellow ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) – Kung hindi ka magbabago ng kilos, malabo kang umunlad at sumagana. Sa pinansyal, kailangang umalis sa sinilangang bayan upang yumaman. Sa pag-ibig, sa malayong lugar matatagpuan ang true love. Mapalad ang 2, 11, 20, 29, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Yara-Salve-Me-Om.” Pink at white ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) – Panahon na upang sumikat! Makilahok sa mga gawaing may kaugnayan sa politika. Sa ganyang paraan, sisikat ka na, makikilala at magkakapera ka pa. Sa pag-ibig, sa pakikihalubilo sa lipunan matatagpuan ang true love. Mapalad ang 1, 14, 19, 28, 35, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Kedemel-Aum-Hagiel.” Yellow at orange ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) – Wag intindihin ang mga naninira sa iyo – naiingit lang sila. Ituloy lang ang iyong ginagawa, hanggang sa yumaman. Sa pag-ibig, tuloy ang masarap na pakikipag-relasyon sa isang romantikong Libra. Mapalad ang 3, 12, 21, 27, 39, at 43. Mahgiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra.” Lilac at silver ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) – Hindi na uso ang nagbabait-baitan! Kailangan mong ipaglaban ang iyong paniniwala, upang umunlad ka. Sa pag-ibig, hanggat hindi ka kumikibo, patuloy ka lang nilang aapihin. Panahon na upang lumaban! Mapalad ang 1, 10, 19, 28, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Aum-Yophiel.” Green at pink ang buenas.

