Horoscope, April 11, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Malapit na ang full moon, may malaking pagbabagong magaganap! Ang lahat ng mga suliranin noong nagdaang araw ay unti-unti ng mapaparam. Sa pag-ibig sa tabing dagat mainit na romansa ang magaganap. Sa pinansyal, dagdag na kita ang makakamit. Mapalad ang 2, 11, 25, 33, 32 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ananda-Om.” Pink at green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Lumayo ka sa mga taong malas, mahawahan ka lang nila. Kumapit sa mga taong maraming salapi, dadami rin ang iyong pera. Sa pag-ibig, wag kukuha ng kasuyo na may history ng broken relationship, magkakahiwlay din kayo. Mapalad ang 8, 17, 26, 34, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Veda-Rhata-Om.” Silver at maroon ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Walang kaabog-abog bigla mapapasayo ang magandang kapalaran. Pera at masayang pag-ibig ang darating. Ganon paman, laging may naka-abang na tukso, wag kang kukurap, mag ingat na mahulog sa immoral na relasyon. Mapalad ang 3, 6, 24, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yama-Yasoda-Om.” Lilac at red ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — ag masyadong magtiwala sa mga kaibigan, may babala na maloloko ka na naman! Sa pinansyal at pag-ibig, isa lang ang dapat pagkatiwalaan – ang kasuyong isinilang sa buwan ng Disyembre. Mapalad ang 6, 9, 18, 22, 33, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jhana-Nama-Om.” Violet at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Pagmalasakitan ang mga kadugo at kamag-anak, dahil sa bandang huli sila rin ang tutulong sa iyo. Sa pag-ibig, ibahagi sa lahat ang iyong pagkalinga, upang mas madali kang yumaman at lumigaya. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om.” Green at peach ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Wag sabayan ng init ng ulo ang mainit napanahon. Aangat ang kinikita sa pamamagitan ng diplomasya at pagiging mahinahon. Sa pag-ibig, upang lumamig ang ulo yayain munang kumain ng ice-creams ang kasuyo at saka kayo mag-swimming. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Naranda-Om.” Yellow at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Wag magtanga-tangahan, matalino ka naman, bakit hindi mo paunlarin ang inyong buhay? Mula ngayon, puro pera ang isa isip, makikita mo paglipas ng anim na taon, mayamang-mayaman ka na. Mapalad ang 8, 17, 24, 33, 39 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Harum-Harim-Aum.” Blue at purple ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Umiwas sa mga taong bolero at maraming kuwento. May babala na muli ka na namang ma-racket ng malaking halaga. Sa pag-ibig, sundin ang mungkahi ng kasuyo upang maingatan ang kakaunti nyo na lang na savings. Mapalad ang 7, 16, 25, 29, 34, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Jhana-Om-Yama.” Beige at red ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Paghandaan ang pagbabalik ng minamahal! Sa pinansyal at pag-ibig, kahit mahirap ang buhay, bigyan ng isang romantic na selebrasyon ang kanyang pagbabalik. Kahit kuripot ka, pakainin sa class na restaurant ang kasuyo. Mapalad ang 8, 17, 26, 35, 43, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namoh-Om-Nameh” Lilac at orange ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Uunlad ka kung maitutuwid at maitama mo muna ang iyong mga pagkakamali. Kapag narealize mo ng may mga pagkukulang ka sa iyong kasuyo, humingi ka ng “sorry”. Sa ganyang paraan muling iinit ang nanlalamig na relasyon. Mapalad ang 4, 13, 21, 28, 37, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Jagat-Guro-Dosya-Om.” Yellow at green ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — May magandang kapalarang darating kung ang araw na ito ay sasalubungin ng may ngiti at galak sayong puso. Batiiin ng buong galak ang mga nakatataas sa iyo upang umentuhan ka nila ng dagdag na suweldo. Mapalad ang 5, 13, 23, 32, 35 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Deva-Om.” Gray at blue ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa kalagitnaan ng buwang ng Abril hanggang sa katapusan ng Mayo, darating na ang suwerte mo sa pag-ibig at sa salapi. Kapag naging masagana ang buhay magtipid upang hindi mawaldas ang pinaghirapan. Wag mo na ring pakawalan ang isang Virgo, yapusin mo siya ng todo. Mapalad ang 2, 11, 20, 29, 33, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Yoti-Bhama-Om!” Gold at green ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag mangako kung hindi naman kayang tuparin! Lumalabas kasing nagmamayabang ka lang. Sa pag-ibig at pinansyal, panatiliin ang pagpapakumbaba, upang mas madali yumaman at lumigaya. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Bhakti-Yoga-Om.” Yellow at purple ang buenas.