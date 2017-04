Horoscope, April 10, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Unti-unting matutupad ang mga pangarap, ngunit maraming kumplikadong bagay ang magaganap. Hindi dapat ubusin ang araw sa labis na pagsasaya, maglaan ng oras sa pagninilay at sa pamilya. Mapalad ang 1, 10, 28, 30, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” Yellow at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Ang kalakal na may kaugnayan sa tubig, gulay at prutas ang magpapaunlad. Sa pag-ibig, ngayong tag-araw yayain ang kasuyo na maligo sa tabing dagat. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Mapalad ang 7, 11, 20, 29, 45, at 49. Red at violet ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ngumiti kang lagi at maging masaya, upang lalo pang suwertehin at maging maligaya. Sa pag-ibig tuloy ang agos ng ligaya sa pakikipag relasyon sa isang Virgo. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shiva-Om-Durga!” Mapalad ang 3, 15, 19, 24, 34, at 41. Pink at yellow ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Negosyong may kaugnayan sa butil ang magpapayaman. Ipatupad mo na ngayon. Sa pag-ibig, kapag maunlad ka na at maramig pera, kusa ka na ring liligaya. Mapalad ang 5, 16, 23, 34, 41 at 49. Mahiwag mong mantra: “Rama-Rama-Krishna-Krishna.” Red at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Pahalagahan ang pamilya! Ngayong mainit ang panahon, paglaan ng budget ang leisure activities, sa Palawan o kaya’y Boracay kayo mag-outing. Mapalad ang 7, 16, 25, 31, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Mimu-Soph-Agu-Ferrea.” Maroon at beige ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Tama ang naisip mong mag-iba ng kapaligiran upang mahiyang naman. Baguhin na rin ang style ng buhok. Sa malawakang pagbabago, higit kang liligaya at uunlad. Mapalad ang 4, 13, 19, 28, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Arham-Nama-Jnana-Yoga.” Green at orange ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Wag nang asahang babalik pa ang nakaraan. Ituon ang isipan sa hinaharap. Makuntento sa kasalukuyang minamahal. Sa pinansiyal, mag-invest sa mga produktong may kaugnayan sa kuminikasyon at pagkain. Mapalad ang 4, 17, 18, 28, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”. Blue at gray ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — May sopresang matatanggap. Sa pag-ibig, isa alang-alang ang kinabukasan ng pamilya upang wag magkamali ng pagpapasya. Sa pinansiyal, malaking halaga ng salapi ang mahahawakan. Mapalad ang 3, 13, 22, 34, 40 at 49. Mahiwagang mantra: “Graha-Dosya-Jawala.” Red at green ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Wag umasa sa iba. Sa sariling pagsisikap matutupad ang matagal mo nang pinapangarap. Sa pag-ibig, sa isang paglalakbay may bagong relasyong mabubuo. Sa pinansiyal, ikaw na naman ang taya. Mapalad ang 1, 2, 19, 23, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Tara-Beha-Jovecal.” Green at white ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Kakaiba ang iyong enerhiya sa araw na ito! Imbis na sa walang kapararakang bagay gamitin, gamitin ang iyong lakas sa pagkakaperahan, upang lalo pang umunlad at yumaman. Sa pag-ibig mainit na relasyon mabubuo hatid ng isang Taurus. Mapalad ang 1, 8, 28, 36, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sha-Ri-Gama-Om.” Red at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi dapat magpa-impluwensiya sa gusto ng iba. Ipatupad ang sarili mong kagustuhan. Sa pag-ibig, manatiling tapat sa minamahal. Sa pinansiyal, pagkakataon mo ng sumugal sa mga produktong may kaugnayan sa agrikultura. Mapalad ang 5, 14, 18, 26, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Tatha-Yantra-Sakra.” Pink at maroon ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Tanggapin ang alok ng isang kaibigan. Malaki ang maitutulong nya sa iyo. Sa pag-ibig, hindi dapat pahalagahan ang pisikal na anyo, sundin ang tibok ng puso. Sa pinansiyal, aangat ang graph ng pag-unlad habang patuloy na umiinit ang panahon. Mapalad ang 5, 8, 23, 36, 45 at 47. Mahiwag mong mantra: “Rama-Krishna-Om.” White at blue ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag mahirati na plano lang ng plano pero hindi naman ipinapatupad. Sa pinansyal sinulan na agad ang anomang negosyong maiisip. Sa pag-ibig, habang lalo pang umiinit ang panahon, mas mainam kung aayain mag-swimming ang kasuyo. Mapalad ang 3, 15, 25, 30, 42 at 43. Mahiwagang mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum”. Magenta at violet ang buenas.

